Flegmatik, který umí dávat góly. Olesen zazářil a vtipkoval: Pivo už jsem měl

Předsezonní posila Motoru potvrdila, že má velký potenciál. Dánské křídlo už v přípravě ukazovalo, že bude přínosem pro tým. Spolu s Lukášem Pechem byli nejproduktivnějšími hráči v letním období. Teď to 28letý rodák z města Frederikshavn naznačil také v extraligovém duelu.

„Možná si jedno pivo na oslavu večer dám. Ne, dělám si srandu. Už jsem ho měl a chutná mi,“ vtipkoval po utkání, kdy třemi zásahy výrazně přispěl k triumfu Motoru 6:1 nad favorizovanými Pardubicemi.

Podívejte se na hattrick Dána Olesena:

Tipsport extraliga @telhcz První dánský 🇩🇰 hattrick v #TELH, první hattrick nové sezony! 🔥



Podívejme 👀 se na všechny 3️⃣ góly Nicka Olesena z @HC_Motor v utkání proti Pardubicím 🏒



#hattricktelh https://t.co/pcBO00mmih oblíbit odpovědět

Už od přípravy je právě Pech parťákem Olesena a spolupráce v útočné formaci jim svědčí. Dvakrát to byl 41letý centr, kdo vybídl Dána ke skórování. „Snažím se mu to dávat co nejvíc do palebných pozic, protože z toho umí zakončit. Teď to potvrdil,“ přikývl Pech.

On sám chemii mezi hráči v této formaci potvrzuje. „Nick si správně hledá prostor pro zakončení. Dobře hrál v naší lajně taky Kovy (Ondřej Kovařčík). Doplňovali jsme se, góly dal Nick a je to dobře, alespoň ho zkasíruju,“ usmál se pokladník týmu Pech.

Olesen se stal prvním Dánem, který vstřelil v české extralize hattrick. „Byl to výborný zápas. Plnili jsme taktiku a předvedli skvělý výkon. Hned jsem poznal, že česká liga má velkou kvalitu. Navíc porazit tým, jako jsou Pardubice, 6:1, to je skvělé,“ zářil útočník.

Dobře zapadl do kabiny

Vyprodaná Budvar aréna oslavovala nového hrdinu, který si užil aplaus i atmosféru. „Fanoušci jsou neskuteční. Jedni z nejlepších, jaké jsem kdy poznal. Je nesmírně fajn tady hrát,“ řekl.

Za několik měsíců v novém klubu a hlavně v nové zemi zatím teprve chytá první česká slovíčka, umí pozdravy. Jazyk nebo neznalost nového prostředí však podle spoluhráčů nejsou pro Olesena problém.

„Je to takový flegmatik, z ničeho si nedělá těžkou hlavu. Dobře zapadl do kabiny, zatím to vše funguje. Domluvíme se anglicky, i na ledě si vyhovíme. Při hře slova skáčou automaticky, i když já tak dobře anglicky neumím,“ osvětlil Pech.

Jeden gólový večer zahraničního spoluhráče podle něj nebyl náhodný. „Nick je šikovný útočník, který umí dát gól. Výborně vnímá hru, má dobrou techniku. Je to taky chytrý hráč, silný na puku,“ popsal ho Pech.

On v předchozích sezonách tvořil dvojici hlavně s neméně zkušeným Milanem Gulašem. Teď má Pech dánské křídlo, ale problém s tím nemá. „To nejde srovnávat. S Gulim jsme hráli dva roky, s Nickem zatím jen krátce. Uvidíme časem. Navíc Nick je levák, to je taky rozdíl. Jsou to jiné typy, ale oba bodoví hráči,“ srovnal.

Skvělý výkon dánského forvarda ocenil také asistent trenéra Jiří Hanzlík. „Konečně jsme si vytvářeli šance. Nick je proměnil, takže výrazně přispěl k celkově povedenému zápasu,“ uvedl.

V úterý nastoupí Jihočeši od 18 hodin k duelu v Olomouci, ve čtvrtek hostí od 17.30 Spartu. Hrát už může i nová posila do obrany Tomáš Cibulka, který se vrátil po třech letech v zámořské juniorce.