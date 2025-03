Vyhrát a začít play off doma. Motor má jasné cíle i přes početnou skupinu marodů

Základní fakta na úvod. České Budějovice jsou v tabulce sedmé se 77 body. Výš se mohou posunout maximálně na úkor šestého Litvínova, který je vzdálený na tři body, ale Jihočeši s ním mají lepší bilanci ve vzájemných zápasech.

19 bodů získal Motor v posledních deseti zápasech, Liberec zapsal o bod méně. 8 hráčů aktuální sestavy Motoru chybí v posledních duelech, a to kvůli nemocem.

Tým trenéra Ladislava Čiháka naopak může ještě o dvě příčky klesnout, pokud by s Libercem neudělal ani bod. Pád na devátou příčku za Mladou Boleslav a Plzeň by znamenal, že Motor začne předkolo play off venku, a to právě na ledě Západočechů.

„Nemám žádné přání na soupeře. Hlavně chceme začínat doma,“ potvrdil Stanislav Bednařík, generální manažer budějovického celku.

S Plzní se Motor utkal v neděli. Za stavu 1:0 byl 33 sekund od výhry, ale domácí dokázali vyrovnat a v prodloužení získali i bod navíc. Ten by Motoru zajistil jistotu výhody domácího prostředí pro start předkola už před závěrečným duelem, ale ex-budějovický Dominik Simon přesnou trefou v 65. minutě oddálil rozluštění této tajenky.

Motoru zbývají tři možnosti, kterého soupeře potká v předkole play off, které začne už v pátek. Bude jím buď Plzeň, Třinec, nebo Liberec. Na souseda v tabulce Mladou Boleslav propočty vyjít nemohou. „Nevybíráme si. Chceme vyhrát doma s Libercem a začínat předkolo doma,“ zdůraznil sportovní manažer Jiří Novotný.

Vyprázdní se marodka?

Všechny tři varianty znamenají zajímavé souboje. S Třincem vypadli Jihočeši v minulé sezoně až v sedmém zápase čtvrtfinále, když zvládli vyrovnat sérii z 0:3 na 3:3.

Duely s Plzní by bylo opakování ani ne týden starého souboje, pro fanoušky by šlo o nejdostupnější možnost. Za Liberec chytá ex-budějovický gólman Petr Kváča, na druhé straně by šel „proti svým“ Jan Ordoš. Navíc se už pár týdnů spekuluje, že by se ze severu Čech na jih měla po sezoně přesunout dvojice Róbert Lantoši – Michal Bulíř.

V posledním kole může hrát svou roli také taktika, jak k tomu jednotlivé týmy přistoupí.

Právě Liberec třeba už o tolik nehraje. Skončí desátý, nebo jedenáctý, soupeře si nevybírá. A podobných případů může být víc. Částečně to platí i pro České Budějovice. Ty si chtějí pohlídat umístění do osmé příčky, ale zároveň bojují s velkou marodkou. Nadále je mimo hru až osm hráčů, kteří se většinou perou s nemocí.

Když schází Milan Gulaš, Jakub Valský, Jan Ordoš, Tomáš Cibulka, Štěpán Hoch, Jan Strmeň, Brant Harris a Adam Kubík, musí to být znát v jakémkoliv extraligovém týmu. I tak Jihočeši zvládli závěr dlouhodobé části slušně, byť třeba kanadský bek Will Reilly musel hrát v útoku a šanci dostali někteří mladíci či hráči širšího kádru.

„Někteří nemocní mohli hrát už dnes, ale vsadili jsme radši na zdravé hráče,“ uvedl po utkání v Plzni trenér Ladislav Čihák.

Plzeňský Jakub Lev bojuje o puk s hráči Českých Budějovic.

Dál zůstává otázkou, kdo se stihne vrátit do souboje s Libercem či jestli budou Jihočeši také spíš šetřit síly na start play off. „Věřím, že někteří kluci už nastoupí,“ přidal Jiří Novotný.

Předkolo na tři vítězné zápasy začne v pátek a sobotu na stadionech týmů od pátého do osmého místa. V pondělí a případně v úterý budou série pokračovat u vyzyvatelů z deváté až dvanácté příčky tabulky. Kdyby došlo na rozhodující pátý duel, vycházel by na čtvrtek 13. března znovu u týmů lépe postavených po základní části.

V případě, že se Motor udrží v elitní osmičce, zřejmě hned záhy po utkání začne předprodej vstupenek na předkolo play off. „Nejprve by se prodávaly balíčky na oba dny, až pak na jednotlivé zápasy,“ vysvětlil marketingový a PR ředitel klubu Tomáš Kučera.

Na play off platí celosezonní permanentní karty. Lístky na jednotlivé duely předkola vyjdou od 380 do 440 korun.