Není důvod pro vyřazení z extraligy, zní z Budějovic. Jaké pivo roztočí?

Výjimku pro čepování i jiného piva než Radegast mají v Česku tři kluby. Pražská Sparta nabízí Staropramen, Vítkovice prodávají Ostravar, na Kometě je Starobrno. Zvláštní postavení má ale třeba i Plzeň, kde si koupíte Gambrinus, neboť ten spolu s Radegastem patří pod stejného majitele, Plzeňský Prazdroj.

I budějovický Motor chtěl doma v Budvar areně čepovat „svůj“ Budvar, pivo s regionem úzce spojené dlouhé dekády. „Pro Motor je pivovar důležitým partnerem už sedm let (po přestěhování klubu Mountfield do Hradce Králové),“ říká mluvčí klubu Tomáš Kučera.

Budvar byl dokonce podle informací iDNES.cz připraven udělení „nákladné“ výjimky uhradit ze svého. A to i v případě, že by kvůli tomu klub od BPA dostal méně financí.

Jenže u BPA pochopení nenašel, výjimku (zatím?) nedostal. Současná dohoda zní, že Motor může nabízet Budvar v pár stáncích a jednom okénku lidem mimo vnitřní prostory areny.

Pro sponzora žalostně málo, pro klub to může znamenat až milionové ztráty. A tak se jednání s agenturou BPA protahují.

Pevný termín, do kdy se vše musí uzavřít, zřejmě neexistuje. „Ale ve čtvrtek zasedá výkonný výbor svazu a já tam budu předkládat licence. Měli by to v tu dobu mít podepsané. I tak Budějovice v současnosti splňují licenční podmínky a jsou členy Asociace profesionálních klubů (APK),“ tvrdí Josef Řezníček, ředitel extraligy.

Členy APK tvoří všech 14 extraligových klubů. Abyste byli členy APK, musíte splňovat všechny podmínky (jednou z nich má být podpis smlouvy s agenturou BPA). A abyste mohli hrát extraligu, musíte být členy APK.

Šéf hokejové extraligy Josef Řezníček.

Web iSport.cz přitom v pondělí přišel s informací, že kluby si na pátečním zasedání APK odhlasovaly, že pokud Motor nepodepíše smlouvu s BPA, vyloučí ho z APK. Tím by Motor nesplňoval podmínku pro účast v extralize.

Páteční schůze se generální manažer Motoru Stanislav Bednařík neúčastnil, protože pro něj stále platila nařízená domácí karanténa.

Proto Bednařík říká: „Nemám žádné informace o tom, co a jak bylo diskutováno na valné hromadě APK a zápis z jednání nemám. Byl bych hodně překvapený, kdyby se tím APK opravdu zabývalo, protože smlouva s BPA je čistě záležitost toho klubu. Jak a kdy to bude podepsané. APK do toho vůbec nic není.“

Následné vyřazení z extraligy by navíc musel odhlasovat výkonný výbor svazu, do něho patří například jeho prezident Tomáš Král a dále Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský, Marek Chmiel, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr či nově Jaromír Jágr.

„Musíte respektovat pravidla organizace APK, ale vyloučení Motoru z extraligy je čistá spekulace,“ říká mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

„Nebylo by to o vyloučení. Budějovice si s tím musí poradit, ale sankce by případně byly nižší. Napomenutí, pokuta... Vyloučením se míní nejhorší možnost,“ doplňuje Řezníček.



Ostatně to by ani nebyl zájem marketingového partnera BPA, který zase svým partnerům slíbil extraligu o 14 účastnících.

„Prosím o strpení. Řešíme to od února, Motor ví roky, jaká je smlouva. Nechci to víc komentovat, jen mám pocit, že puk je na straně jiného, my k dohodě chceme dospět,“ říká Petr Nitsche, vedoucí hokejové sekce v BPA.



„Chceme podmínky, které jsou srovnatelné s jinými kluby, to ale neznamená, že smlouvu nechceme podepsat. Nejsme kverulanti a myslím, že od dohody s BPA nejsme daleko,“ doplňuje Kučera. „A nemyslím si, že by existoval důvod pro naše vyřazení. Titulky o vyřazení a „kauze pivo číslo dva“ jsou přehnané. Mohly fanoušky vystrašit, přitom to v takové rovině vůbec není.“

Kdo si nevybavuje, podobná situace se odehrála právě před sedmi lety. V Českých Budějovicích se také hrála extraliga, jenže šéfové Mountfieldu se nakonec rozhodli kvůli sporům o čepování piva na stadionu odejít do Hradce Králové.

V českobudějovické Budvar aréně se podle smlouvy města s tamním pivovarem měl čepovat Budvar, jenže extraliga už tehdy požadovala, aby se na stadionech pil Radegast jako oficiální partner soutěže.