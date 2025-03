Série plná taháků a rivality. Budějovice i Pardubice se chystají na střety proti svým

Východočeši touží po odplatě za tři roky staré vyřazení a hlavně po zisku titulu.

Motor byl 51 sekund od vyřazení v předkole proti Liberci, teď trochu uvolněný cítí šanci proti favoritovi.

Jáchym Kondelík zase předem podepsal smlouvu v Pardubicích, tuto sezonu ale měl ještě strávit v Motoru. To platilo jen do konce října, kdy zamířil do Dynama s předstihem a opačným směrem šel Tomáš Zohorna. Ten je klubovou ikonou, fanoušci mu při návratu do Pardubic připravili dojemné přivítání. Teď půjdou city stranou.

Na východě Čech s ambiciózním majitelem Petrem Dědkem v čele touží po titulu a poskládali tým plný zvučných jmen. Ta sama o sobě však úspěch neznamenají, což se Pardubičtí přesvědčili už v sezoně. Měnili se trenéři, hráči, výsledky hlavně ke konci základní části měli v Pardubicích jedny z nejhorších v soutěži.

„Letos se trápí. Všichni viděli, do jaké ‚formy‘ se na konci základní části dostali. Mají dobrý tým, ale neklape jim to a chybí tam pohoda,“ myslí si slavný budějovický obránce Ladislav Kolda.

Dvojice Kondelík–Zohorna však není jedinou, pro kterou bude čtvrtfinále speciální. Motor bude stejně jako v předkole sázet na spolehlivého Milana Kloučka v brance. Ten v klubu soupeře strávil většinu kariéry, ale na pozici jedničky se přes Romana Willa nedostal. Před sezonou využil prostoru na jihu Čech a teď se ve vzájemném souboji postaví proti sobě.

„Zdá se, že Klouček na konci základní části chytil formu. Chvíli to vypadalo, že se Motor bude muset až strachovat o vyhnutí se baráži. Ale i díky němu se udělala série výher, která tým posunula nahoru. A v předkole zachytal velmi dobře,“ komentuje Kolda.

Zvýšená pozornost bude upřená i na pardubickou dvojici s čísly 23 a 96 – Lukáš Sedlák i Jiří Smejkal jsou budějovickými odchovanci. Někteří fanoušci Motoru jim při vzájemných zápasech dávali najevo naštvání, že po návratu ze zahraničí nešli zpátky do Motoru.

„Celá série bude mít i díky těmto příběhům zajímavý náboj. Budějovice určitě nejsou bez šance. Když bych si měl tipnout, skončí to 4:3 pro Motor,“ prohlašuje Kolda.

Takový nebo podobný výsledek a vypadnutí Východočechů by pro ně znamenal sportovní tragédii. Našlapaný tým v čele s Romanem Červenkou v čele má nejvyšší ambice. Postup do další fáze je pro tým trenéra Miloslava Hořavy nutností.

I České Budějovice ke splnění předsezonního cíle potřebují uspět. Vyhlásily si, že chtějí projít do semifinále. „Motor ale není pod takovým tlakem. Může vlastně jen získat, a to tím spíš, když byl kousek od vyřazení s Libercem. Naopak nápor na Pardubice je obrovský,“ dodává Kolda.

Kde by Motor hrál semifinále?

Pokud by Jihočeši prošli mezi nejlepší čtyři týmy, došlo by na problém, o kterém se už dlouho ví. Kvůli pořádání mistrovství světa hokejistek v Českých Budějovicích by se Motor musel stěhovat. Kde by hrál semifinále, to by se definitivně rozhodlo až těsně po postupu.

„Nejpravděpodobnější varianta je Tábor,“ uvedl generální manažer Motoru Stanislav Bednařík. V úvahu by po vypadnutí Plzně připadal tamní stadion. Kdyby skončila Sparta, tak i O 2 arena.

Českobudějovičtí hokejisté slaví postup do čtvrtfinále play off.

Úterní úvodní duel od 17 hodin na pardubickém ledě anebo spíš celý start série ukáže, jestli Dynamu pomohla dvoutýdenní pauza po konci základní části, nebo bude mít výhodu rozehraný Motor. „Volno může být výhoda i nemusí. Za dva týdny tým zase vypadne z herního rytmu. Budějovičtí měli čtyři pět dnů na odpočinek, to je tak akorát,“ upozorňuje Kolda.

Oba celky se v play off potkaly naposledy před třemi lety, a to ve stejné fázi soutěže, kdy Budějovice prošly do semifinále po výhře 4:1 na zápasy. Tehdy však šly do čtvrtfinále jako lépe postavený tým.

Ve středu se v Pardubicích začne o hodinu později. O víkendu se série přesune do Budějovic, kde jsou už oba duely vyprodané. „Těšíme se moc. Koukáme jen na sebe, připravíme se co nejlépe,“ tvrdí střelec postupové branky Milan Doudera.