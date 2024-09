Ať televizní experti řeší hru a výkony na ledě, vyzývá budějovický manažer

Mizerná, povedená. V tomto rytmu se střídají poslední sezony budějovického Motoru v nejvyšší soutěži. Dle statistiky by na příští ročník vycházel neúspěch. Vedení klubu i fanoušci si však přejí narušení tohoto pravidla a ideálně ještě vylepšení loňské sezony, kdy Jihočeši vypadli až v sedmém utkání čtvrtfinále play off s pozdějším mistrem z Třince. „Děláme maximum pro další povedenou sezonu,“ tvrdí generální manažer Stanislav Bednařík.

Jaká bude pro Motor nová sezona?

Věříme, že bude úspěšná. Snažili jsme se ji připravit tak, abychom byli znovu společně spokojení. Uvidíme, jak se bude dařit.

Změní se rozpočet?

Bude o malinko vyšší, konkrétně 128 milionů korun.

Máte novým partnerům ještě co nabízet?

Běžná místa pro reklamu začínají být plná. Ale otevřely se nám nové možnosti. Jsou to způsoby, které před deseti jedenácti lety teprve začínaly. Masivně se rozmáhá reklama na sociálních sítích. Znali jsme led, mantinely a dres, teď je toho výrazně víc. Je tedy pravda, že tradiční prostory máme téměř plné, tak si dovolujeme i mírně zdražovat. Jenže zvyšte cenu někomu, kdo vás drží deset let.

Co fanoušci? Kupují si permanentky?

Jejich zájem je velmi podobný jako v minulých letech. Pohybujeme se kolem 4 500 vydaných karet. Přibylo několik stovek nových permanentkářů, někteří naopak ubyli. Zatím jsme s prodeji spokojení. Malinko jsme zdražili, navíc nás může potkat, že při postupu do semifinále bychom nemohli hrát na domácím ledě, protože Budvar aréna bude v dubnu hostit mistrovství světa žen.

Generální manažer budějovických hokejistů Stanislav Bednařík

Zdražení fanoušky nepobouřilo?

Myslím si, že se nám povedlo vykomunikovat zdražení tak, že to fanoušci vzali. Nezaznamenal jsem jásání, ale ani negace.

V létě jste byli na turnaji ve Švýcarsku a přivítali v Budějovicích evropské týmy. Byl to dlouhodobý záměr?

Ano, dlouhodobým přáním je mít kvalitní soupeře už v přípravě, a to ideálně ze zahraničí. A protože náš klub je už v Evropě vnímaný s respektem, není už takový problém na přípravu zajistit kvalitní zahraniční soupeře. Důkazem je, že jsme byli pozvaní na turnaj do Švýcarska a naopak naše pozvání přijaly přední evropské kluby z Finska a Německa.

Byly to nákladné akce?

Do Švýcarska jsme si hradili jen cestu, ostatní zaplatil organizátor. V Budějovicích šlo za námi stravování týmů v den utkání a pronájmy haly na utkání a tréninky všech týmů. Ze vstupného na turnaj jsme schopní tyto náklady pokrýt.

Vím, že to není otázka primárně pro vás, ale líbí se vám, jaký kádr jste složili?

Na papíře je o něco zářivější než loni. To však nemusí automaticky přinést lepší výsledky. Extraliga je vyrovnaná, některé kluby ukázaly, že mají větší finanční možnosti než dřív, a hodně posílily.

Takže s lepšími jmény v týmu nebudete mít vyšší cíle?

Takhle to říct nejde. Jako vždy chceme vyhrát každý zápas. Rádi bychom zastavili střídání dobrých sezon s těmi horšími a navázali na tu loňskou. Důležité bude do soutěže dobře vstoupit.

Cílem nebo snem je mít každý domácí zápas vyprodanou halu. Kam by se reálně mohla návštěvnost posunout?

Pracujeme na tom, aby se sen stal skutečností. Ale už nyní jsme v zásadě spokojení. Když chodí průměrně přes šest tisíc diváků, tak je to skvělé. Permanentkáři si každoročně svoje místa v předprodeji hlídají. Když se divák v sezoně rozhodne jít na hokej na poslední chvíli, tak už prakticky nemá šanci sehnat dvě místa k sezení vedle sebe. Meta 6 200 diváků z 6 421 možných je takovou hranou. Na atraktivnější soupeře nebo o Vánocích ale dokážeme halu vyprodávat už opakovaně.

Souhlasíte, že extraliga se za poslední roky celkově zvedla?

Určitě. Extraligové kluby navýšily své rozpočty, a to navzdory covidu, energetické krizi nebo válce na Ukrajině. Je parádní sledovat v soutěži reprezentanty v produktivním věku. Bylo to znát i na posledním mistrovství světa, kde hrálo dost borců z extraligy. Posun je znát i v návštěvnosti.

Produktu extraligy pomáhají i televizní přenosy, kde vystupují hokejoví experti. Jak vnímáte některá jejich vyjádření?

Moc je neposlouchám, spíš skoro vůbec. Jen se někdy od kolegů dozvím, že někdo z expertů „zasvěceně“ hovořil o fungování naší organizace. V tu chvíli mě překvapuje, že se někteří do takových hodnocení pouštějí, když nemohou mít dostatek informací. Se mnou nebo s lidmi z managementu nikdy nemluvili o problémech, ke kterým se vyjadřují, často ani s trenéry. Takže vaří z vody a asi jen chtějí být zajímaví, jací jsou „insajdeři“. A pak spíš šiří bludy. Nemyslím tím ale jejich pohled na naši hru, výkony jednotlivých hráčů, od toho si myslím by tam měli být.

Jáchym Kondelík v létě podepsal smlouvu již na přespříští ročník do Pardubic. Setkal jste se někdy s něčím podobným?

Ne. Termín jednání o nových smlouvách se stále posouvá. Lepší hráči už mívají jasno na podzim nebo nejpozději kolem Vánoc. V případě Jáchyma bylo jasno dokonce už před začátkem poslední sezony našeho kontraktu. Nicméně já na tom ovšem obecně nic špatného nevidím, pokud jsou a budou hráči stoprocentní profíci a budou schopní pro svého aktuálního zaměstnavatele odevzdat vše. A že jde hráč za lepšími podmínkami, to je sportovní život. Lepší podmínky ani zdaleka nemusí znamenat jen vyšší finanční odměnu.

Stanislav Bednařík

Máte v rozpočtu připravený prostor na doplnění týmu, pokud by se nedařilo nebo přišla zranění?

Naše dlouhodobá koncepce je o sestaveném kádru co nejdříve, aby s ním trenéři mohli dostatečně dlouho pracovat, ideálně na startu letní přípravy. Aktuálně v plánu další výrazné posílení nemáme, ale může to nastat. Tak jak je kádr živý organismus, i příjmy z reklamy či vstupného jsou v pohybu, na nich pracujeme neustále, a může se stát, že se bude dařit nad očekávání a další posílení nám naše vyšší příjmy umožní.

Letos by měla zesílit spolupráce s druholigovým Táborem. Jak bude vypadat?

V Táboře se nic nemění a letos opět budou útočit na postup. My chceme, aby v kraji byla také první liga. Navíc táborský hokej fanoušky zajímá a chodí do hlediště i ve třetí nejvyšší soutěži. My se letos budeme snažit pomoci víc.

Od semifinále play off byste nemohli hrát v Budvar aréně, ta bude hostit mistrovství světa žen. Víte, jak byste to řešili?

Rýsuje se to, ale mnoho věcí se zatím nedá s určitostí předpovědět nebo není rozhodnutých. Na možných variantách se pracuje, ve hře je pražská O2 arena, Tábor či některý z licencovaných extraligových stadionů, který bude v dubnu k dispozici. Definitivní rozhodnutí možná padne až případně po vyhraném posledním zápase čtvrtfinále. Problémy řešíme, není jich málo. Intenzivně komunikujeme s organizačním výborem šampionátu, Jihočeským krajem, městem České Budějovice, ČSLH, APK a BPA.