Budějovický generální manažer Stanislav Bednařík vysvětluje, jak složité je dnes konkurovat finančním gigantům a proč se i v hokeji otevírá evropský trh podobně jako ve fotbale.
Hovoří také o nové atmosféře v kabině, složení sportovního úseku či o tom, s jakým nastavením vstupuje jihočeský klub do nadcházejícího extraligového ročníku.
Na soupisce Motoru je nyní šest cizinců, slovenský trenér a k tomu Slovák Róbert Lantoši. To je klubový rekord. Co vás k tomu vedlo?
Tento rekord mě vůbec netěší. Původní koncepce byla – a vlastně stále je – stavět na hráčích z regionu. Cizincům jsme se bránili i letos, ale situace na trhu nás přiměla počty zvýšit.
Proč se nedaří držet dřívější standard, kdy v týmu bývali zpravidla maximálně tři cizinci?
Kvalitních českých hokejistů na trhu zkrátka není dostatek a ti co jsou, jsou zpravidla dražší. I hráčský trh řídí nabídka a poptávka – a jelikož je nabídka malá, ceny rostou.
Nechtěli jste přistoupit na nesmyslné požadavky, jen abyste udrželi český tým?
Sledujeme více cílů. Chceme kvalitní kádr, ale také nezadlužovat klub. Máme omezený rozpočet, ostatně jako téměř každý sportovní klub, a snažíme se za dostupné prostředky zajistit co nejkvalitnější kádr tak, aby trenéři a celý klub měli možnost dosahovat skvělých sportovních výsledků.
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Vidíte naději, že se situace s českými hráči zlepší?
V posledních letech zažíváme masivní odchody mladých hráčů do zámoří nebo na sever Evropy. Většina z nich tam ale uplatnění v profesionálním hokeji nenajde, začnou se vracet a právě oni budou budoucí kvalitou extraligy. K nám se už vrátil Matěj Toman, Samuel Drančák nebo Marek Hejduk, dříve to byli Pavel Novák či Tomáš Cibulka. Podobně je to i v ostatních klubech, zatím z nich ale, až na výjimky, rozdíloví hráči nejsou.
Hrozí v hokeji podobný extrém jako ve fotbale, kde za některé týmy nastupují třeba jen tři Češi?
Do jisté míry to hrozí, ale hokejový hráčský trh není zdaleka tak široký jako fotbalový, navíc český hokej i přes současné mírné obtíže stále patří mezi světovou špičku ve schopnosti výchovy hráčů. Extraliga finančně roste a dokáže zaplatit hráče ze Švédska či Finska. Navíc hráči, až na výjimky, nechodí do KHL. Evropský trh se otevírá a často je výhodnější poměr cena výkon u cizince. Pokud s tím chceme bojovat, musíme ještě lépe vychovávat vlastní mládež. Švédský, finský a zámořský systém produkuje obrovské množství hráčů, přidávají se Dánové, Norové, Lotyši a další a musíme i my.
Zaznívají hlasy, že by se měl počet cizinců v extralize omezit. Podpořil byste takový krok?
Je to komplikované. Kvůli pravidlům Evropské unie nelze omezovat evropské hráče, regulovat můžeme jen ty zámořské. Lze však jít nepřímou cestou a stanovit povinný počet českých hráčů na soupisce. Osobně bych byl pro. Pro rozvoj českého hokeje musíme držet v extralize místa pro české hráče, abychom je měli kde vychovávat pro národní tým. Pro udržení diváckého a sponzorského zájmu o hokej jsou mezinárodní úspěchy velmi důležité.
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Jak na tento trend reagují vaši klíčoví partneři? Nevadí jim mizící jihočeská identita?
Setkal jsem se s tím pouze v tom smyslu, že nikdo z významných partnerů nikdy neocenil naši snahu držet počet cizinců na co nejnižší úrovni.
Platí stále tvrzení, že kvalitní cizinec vyjde klub levněji než český hráč?
Zahraniční hráč bývá finančně dostupnější než český hráč při srovnatelné výkonnosti. Příkladem je náš útočník Nick Olesen, který byl loni v top 10 kanadského bodování extraligy. Když srovnám jeho plat s českými hráči ze špičky bodování, Nick bude nejlevnějším, přesto ale jeho služby levné nejsou.
S příchodem cizinců přibývá administrativa, ale i obavy o chemii v kabině. Jak tyto výzvy zvládáte?
Starostí je hodně – bydlení, auta i papírování. V loňské sezoně jsme nevzali v období Vánoc při veliké marodce zahraničního hráče, protože neměl v českém klubu, kde nastupoval, vyřízené papíry a mohl by hrát jen na pár utkání. V kabině mají cizinci mírný handicap, ale ve větším počtu se opřou o sebe. Václav Nedorost i Róbert Petrovický mají bohaté zkušenosti ze zahraničí z mnohonárodnostních kabin, jistě si ji u nás pohlídají.
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Do nadcházející sezony vstupujete s úplně novým sportovním úsekem. Jak se vám zatím zamlouvá fungování sportovního manažera Václava Nedorosta s hlavním koučem Róbertem Petrovickým a jeho asistenty?
Zatím se mi to velmi líbí. Hlavním impulzem pro obměnu bylo změnit náladu a klima uvnitř klubu, což se podařilo. Věřím, že se tato pozitivnější nálada přenese i do našich výkonů na ledě a promítne se do spokojenosti našich fanoušků.
Už v létě se objevují nejrůznější predikce, které prorokují konkrétní umístění na konci sezony. Sledujete tyto prognózy?
Sleduji. Vlastně sleduji vše, co se hokeje a sportu týká. Nikdy jsem si ale nedal práci s vyhodnocením, jak jsou ti experti, případně celé redakce, ve svých předsezonních predikcích úspěšní.
Zaznamenal jste nějaké reakce na mírné zvýšení cen permanentek a vstupenek pro nový ročník?
Nic zásadního, pár nespokojenců se jako vždy objevilo, ale to navýšení bylo mírné. Prodej permanentek probíhá standardně a vyvíjí se velmi podobně jako v předchozích letech. Takže vlastně reakce je pozitivní.