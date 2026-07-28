Jako jeden z posledních vychází ze šatny nový 52letý hlavní trenér Róbert Petrovický, aby přesně v 10 hodin na ledě 28 hokejistům předával pokyny k úvodnímu cvičení.
První společný trénink sezony na ledě začal v solidním tempu, na žádné postupné zahřívání nebyl čas. Budvar arénou zněla slovenština, ze které kouč plynule přecházel do angličtiny, aby jeho pokynům rozuměly i zahraniční posily.
Cvičení pak střídá další cvičení, do tréninku realizační tým zařadil třeba i minizápasy dva na dva hráče. Po 75 minutách je hotovo.
„Je skvělé, že jsme se sešli téměř kompletní,“ prohodí kouč Petrovický.
Jaký byl první trénink vašima očima?
Udělali jsme společný trénink, který samozřejmě při takovém počtu kluků není zase tak jednoduchý. Ale seznámili jsme se s ledem, což je důležité. Skvělá zpráva je, že jsme zdraví až na Pavla Pýchu, který asi pravděpodobně ještě vynechá start sezony. Snad jsme vykročili pravou nohou, mám z toho dobré pocity.
Někteří hráči však už chodili dobrovolně na led minulý týden.
To tak je. Led tu pro chlapce byl také pro to, aby si třeba mohli vyzkoušet výstroj a podobně. Brankáři už měli svá cvičení, aby se už teď vyhýbali zraněním. Někteří hráči už chodili na led i přes letní přípravu, jednou či dvakrát do týdne, v tom nevidím problém.
Jak zapadli cizinci, kteří tým nedávno posílili?
Někteří se k nám připojili už v minulém týdnu. Poslední přiletěl v sobotu Renars Krastenbergs, takže měl ještě čas na dospání. (směje se) V následujícím týdnu přijde Parker Bell, který ještě řeší osobní záležitosti.
Jaký herní přínos si slibujete právě od lotyšského útočníka Krastenbergse, kterého velmi dobře znáte z minulé sezony v Olomouci, kde jste působili?
Je to hráč, který dokáže makat. Bude v mém systému možná trošku zvyknutější oproti ostatním, ale každopádně nám pomůže v efektivitě. Je to přece jen člen národního týmu, takže už i svým přístupem pomůže dalším chlapcům. Kvalita u něj je a věříme, že do našeho týmu zapadne dobře.
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Kdybyste měl krátce shrnout letní přípravu Motoru, co byste k ní řekl?
Chlapci měli všichni čas se na to připravit. Pak jsme dělali s kondičními trenéry velmi dobré věci, které splnily to, co jsme chtěli. Příprava na suchu byla, musím říci, pro hráče nesmírně náročná i trochu delší. Každý tomu dal maximum možného, aby byl stoprocentně fit na začátek sezony na ledě.
A co fyzické testy, jak ty dopadly?
Byla tam nějaká zlepšení, někde opravdu výrazná a někde o trochu méně. V celkovém pohledu byly výsledky týmu o mnoho lepší než při vstupních testech.
Váš nový centr z Kanady Bell měří 195 centimetrů a váží 95 kilogramů. Také další posily „narostly“ do výšky i váhy. Bude to pro váš hokej výhodou?
Samozřejmě, je to součást dnešního hokeje. I my jsme chtěli být větší a silnější na ledě, ale pořád chceme být hokejoví. Chlapci budou mít možnost si říci o svou úlohu na ledě a možnost se ukázat. Věřím, že každý tomu dá sto procent.
S jakou vizí jste do klubu přišel?
Už jsem to asi někde povídal. Ale než začala letní příprava, tak jsem se těšil na ni. Pak jsem se začal těšit na led a jsem rád, že jsme vcelku zdraví. Takže to beru spíš takto postupně a v hlavě si říkám, abychom se dobře nachystali na první zápas. Na který se samozřejmě už také těším. Sezona je vždycky dlouhá, takový maraton, ve kterém chcete být úspěšní, chceme hrát účelný hokej a sbírat body. Samozřejmě, že chceme vyhrávat, stejně tak jako každý jiný tým v lize.
Co vás nyní čeká v nejbližších dnech a týdnech?
Od úterý už máme tréninky na dvě skupiny, abychom to trošku rozdělili. A pak už nám začátkem srpna začínají přípravné zápasy (první 5. srpna proti Táboru, pozn. red.). S tím, že borci budou mít náročný týden, protože potřebujeme nabruslit opravdu mnoho a mnoho kilometrů, abychom byli opravdu dobře připravení na začátek sezony.
Atmosféra na prvním tréninku byla podle pozorovatelů parádní, souhlasíte?
Budu rád, když bude stále tak dobrá. I to byl požadavek, přání vedení klubu na nás, na realizační tým. Abychom dělali to, co umíme, každý den se zlepšovali a abychom naši pozitivní energii stále přenášeli na sebe, na tým a také na fanoušky.
Pocházíte z Košic, s hokejem jste procestoval značnou část světa a zde v Českých Budějovicích už jste také nějakou dobu. Stačil jste město poznat, jak se vám tu líbí?
Je to tu velice pěkné, jezdím tu na kole a líbí se mi tady. Pomalu město při přípravě poznávám. Těším se už na další dny.