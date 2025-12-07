Tipsport extraliga 2025/26

Moravec mladší už střílí extraligové branky. Těší mě, že máma gól viděla, říká

Autor:
  20:23
Hokejově vyrostl v Ostravě, kde ho na led přivedl táta David Moravec. Ano, ten. Vlasatá kometa, jak se mu říkávalo, člen naganské party, střelec vítězné branky z finále mistrovství světa 2001. David Moravec mladší dlouhé vlasy sice zatím nemá, ale extraligové góly už střílí taky. Za Kometu. Ten první dal v neděl Ostravě, proti Vítkovicím, žel prohře 3:4 nezabránil.
David Moravec v dresu brněnské Komety.

David Moravec v dresu brněnské Komety. | foto: Vít Golda, Kometa Brno

„Nervózní jsem tu už nebyl. Nějaká nervozita byla v prvním zápase, ale po pár střídáních opadla,“ líčil dvacetiletý útočník, který svou premiérovou branku v extralize skóroval ve svém čtvrtém utkání.

K bodům ovšem Brnu nepomohl, Kometa v Ostravě prohrála ve 30. kole nejvyšší soutěže 3:4. „Jo, jsem rád, že jsem skóroval poprvé v mužském hokeji, mrzí mě ale výsledek. Mohli jsme tu vyhrát, získat aspoň bod,“ povídal mladý forvard po zápase, na kterém nechyběla jeho máma.

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

„Těší mě, že viděla ten gól,“ přiznal David Moravec mladší. Táta měl povinnosti jinde, spolu s dalším členem zlaté české hokejové generace Pavlem Paterou totiž vede tým Karlových Varů.

V dresu Komety se David Moravec mladší učí od bratrů Zohornových, s Tomášem a Hynkem hraje dostává příležitost ve třetí formaci. „Hodně mi pomáhají, radí mi. Oba hodně komunikují, Tomáš jako střední útočník o trochu víc. Myslím, že jsme si i sedli. Za čas s nimi na ledě i za jejich rady jsem moc rád,“ povídal.

„A samozřejmě jsem moc rád i za důvěru trenérů, za čas, který mi dávají. Snad mě to posune v kariéře.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
