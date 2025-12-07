Moravec mladší už střílí extraligové branky. Těší mě, že máma gól viděla, říká

„Nervózní jsem tu už nebyl. Nějaká nervozita byla v prvním zápase, ale po pár střídáních opadla,“ líčil dvacetiletý útočník, který svou premiérovou branku v extralize skóroval ve svém čtvrtém utkání.
K bodům ovšem Brnu nepomohl, Kometa v Ostravě prohrála ve 30. kole nejvyšší soutěže 3:4. „Jo, jsem rád, že jsem skóroval poprvé v mužském hokeji, mrzí mě ale výsledek. Mohli jsme tu vyhrát, získat aspoň bod,“ povídal mladý forvard po zápase, na kterém nechyběla jeho máma.
„Těší mě, že viděla ten gól,“ přiznal David Moravec mladší. Táta měl povinnosti jinde, spolu s dalším členem zlaté české hokejové generace Pavlem Paterou totiž vede tým Karlových Varů.
V dresu Komety se David Moravec mladší učí od bratrů Zohornových, s Tomášem a Hynkem hraje dostává příležitost ve třetí formaci. „Hodně mi pomáhají, radí mi. Oba hodně komunikují, Tomáš jako střední útočník o trochu víc. Myslím, že jsme si i sedli. Za čas s nimi na ledě i za jejich rady jsem moc rád,“ povídal.
„A samozřejmě jsem moc rád i za důvěru trenérů, za čas, který mi dávají. Snad mě to posune v kariéře.“