„Před prvním zápasem to bylo hrozné!“ oklepal se po tom druhém, v němž Litvínov doma znovu Duklu porazil, tentokrát 3:1. A ujal se vedení v prolínací soutěži 2:0.
I Moravčík poznává, že odpovědnost je násobně větší než při honičkách za titulem. Sestup z extraligy je fatální, návrat komplikovaný.
„Tak nervózní jako v pátek jsem nebyl ani na mistrovství světa, když proti nám vyjeli Rusáci v plné palbě,“ odfoukl si účastník šampionátů v letech 2018, 2019 a 2021. „Je to něco jiného, důležitost je obrovská a v lecčems jinačí než v zápasech, co nejsou eliminační. Tady tým může skončit špatně, tíha okamžiku je jiná, ale nervozita opadne rychle.“
První partie přinesla thriller, Litvínov proti prvoligovému mistrovi otáčel na 3:2 v prodloužení. I jihlavský brankář Adam Beran vnímal, že Verva není ve své kůži: „Byli nervózní, šlo to na nich vidět.“
Dukla se chce do extraligy probít. Jenže při současném systému baráže, kdy extraligista dlouho oddychuje, zatímco prvoligista se vysiluje v play off, platí za outsidera a může hrát s lehkou hlavou.
„Nečekali jsme, že nám to Jihlava dá zadarmo. Jenom se to potvrzuje, hraje výborně, organizovaně, je to náročné i pro nás,“ ocenil jedenatřicetiletý Moravčík soupeře. „Ono se říká, že jsou unavení, ale na druhou stranu jedou v nějakém módu a tělo je zvyklé na tempo.“
Chemici se do něj po 42 dnech bez ostrého zápasu teprve dostávají. „V pátek jsme měli ze začátku nohy trošku zatažené, ale myslím, že jsme je rozjeli,“ pociťoval Moravčík, pro něhož je to dvakrát tak obtížné. V létě ho Litvínov představil jako top posilu ze Sparty, ale zranil se a poprvé oblékl černo-žlutý stejnokroj až ve 48. kole extraligy.
V baráži ukazuje svůj přehled, pomohl už i asistencí na sobotní klíčový gól Davida Kašeho. Se spoluhráči pomáhá nervovat jihlavského gólmana Berana. „Děláme svoji práci. Důraz? Góly padají okolo brankoviště, už ne po krásných akcích. Ušmudlané, dorážky, to se dnes počítá,“ tvrdí rodák z Klatov. „Dukla hraje organizovaně, dobře bekčekuje, občas je těžké se přes ně dostat. Zatím se nám to daří a musíme v tom pokračovat.“
Litvínovu pomohla i elektrizující kulisa. Ohlušující rachot vytvořily oba tábory fanoušků, dvakrát bylo vyprodáno a jiné to nebude ani v Jihlavě. „Atmosféra je pecka! Neslyším extra nadávky, co kolikrát vidíme v extralize, oba tábory fandí dobře. Moc se mi to líbí, těším se na kulisu v Jihlavě.“
Zatím baráž pro Vervu běží podle ideálního scénáře. „Vést 2:0 na zápasy jsme chtěli. Je vidět, že jsme kabinu stmelili dobře,“ pochvaloval si Moravčík. Zakončí Litvínov sérii v Jihlavě, nebo se ještě bude vracet domů?