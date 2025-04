Olomouc v baráži vsadila na stáří. Stačilo by to na extraligu, nebo je čas na změnu?

Knotek a Káňa do prvních dvou barážových duelů o udržení extraligy nastoupili v zahajovací formaci. Knotek má 37 let, parťák Káňa 33. Na druhém křídle naskočil třicátník Kohout, v obraně pak 39letý nestor Ondrušek. A ve třetí formaci se ukázal stejně starý Švrček.

I z toho lze jasně vyčíst, že trenér Tomajko v klíčových momentech sází na zkušenost, kterou upřednostňuje před dravým mládím. Byť on sám to odmítá. „Tak to není. Máme všechny lajny na stejné úrovni a je jedno, kdo chodí kdy. Teď to byla lajna Knotka, příště to může být lajna Kuska. U nás to není tak, že bychom u první formace řekli: Wow. My máme čtyři vyrovnané lajny,“ reagoval trenér.

Statistika ovšem hovoří jasně. V základní části strávil Švrček v jednom zápase na ledě průměrně 14:30, Káňa 13:39, Knotek 12:45.

A v baráži? Ze zmiňované trojice vede Káňa (19:14), po něm je s průměrnou minutáží 17:10 Švrček a hned v závěsu s časem 17:09 Knotek. Nebojácný tvrďák Švrček, který se nevyhýbá žádné bitce nebo tvrdé soupeřově ráně, přitom v říjnu pořádně neměl místo v sestavě. A tak jej kouč Tomajko uvolnil na měsíční hostování do Komety Brno, jež se potýkala s marodkou.

„Nebylo to úplně tak, že bychom ho nehráli. On byl zraněný, pak něco, něco,“ odvětil Tomajko. A byl to právě rodák z Přerova, kdo ve čtvrtek ve druhém zápase barážové série s jihlavskou Duklou (6:0) jako první rozvlnil síť, čímž ukončil pět třetin trvající trápení kohoutů.

Ti po bombě od modré chytili druhý dech a zjistili, že baráž bude skutečně pouze o nich. „Honza Švrček odehrál výborný zápas,“ kývl Tomajko na adresu svěřence, který proti Jihlavě zkompletoval takzvaně hattrick Gordieho Howea. Ke gólu totiž přidal i asistenci a vyhranou bitku. „Nebylo to jen o bitce a gólu. Pracoval skvěle s pukem, byl silný v soubojích. Dělal skvěle to, v čem je dobrý. Mužstvu tímhle hrozně pomáhá,“ ocenil kouč.

„Už v šatně jsme si říkali, že hráčům Dukly nemůžeme dát čichnout v soubojích nebo šarvátkách, aby pochopili, že tady nemohou uspět,“ vzkázal Švrček, který v den zápasu oslavil své 39. narozeniny.

„Baráž jsem nikdy nehrál, naopak mám za sebou dvě finálové série. Nevidím v tom však velký rozdíl. Nastavení je v podstatě stejné. Rozdíl je jen v tom, že nejde o medaili, ale o udržení,“ cítí Švrček.

To čtyři jeho spoluhráči pamatují, jak tým musel hájit extraligovou příslušnost v baráži před deseti lety. Od té doby Hanáky nikdy takové starosti netížily. Až letos. Kromě matadorů Ondruška s Knotkem baráž zažili i obránci Škůrek a Rašner.

Potyčka ve třetí třetině utkání Olomouce s Jihlavou

Zdá se, že sázka na zkušenost se Moře vyplatí. Jenže po sezoně končí smlouva kapitánu Ondruškovi, jenž dost možná ještě sám neví, jestli bude na profi úrovni pokračovat.

„Dny po zápase už jsou pro mě jako po autonehodě,“ řekl před časem v rozhovoru pro MF DNES. Není přitom sám, komu po sezoně vyprší kontrakt. Smlouva končí i obránci Sirotovi, jenž se netají ambicí zkusit si prestižnější angažmá. Kontrakt by měl doběhnout i útočníkům Kuskovi či Pláškovi. Ale právě také Švrčkovi a Knotkovi.

Dosud olomoucký celek oficiálně oznámil prodloužení pouze jedné smlouvy, za to možná té nejdůležitější - brankář Machovský podepsal před baráží nový, tříletý kontrakt.

I tak ale hráči a klub musí na pozadí baráže řešit svoje budoucí propojení. A pro jakoukoliv hokejovou organizaci není dvakrát jednoduché budovat tým na další sezonu, když stoprocentně nevíte, jaká soutěž se bude příští rok v Olomouci hrát.

„Určitě jsou teď na pořadu dne jiné myšlenky, protože je tady priorita zvládnout baráž. Vše ostatní jde trošku stranou, byť nějakým způsobem musíte řešit i tyhle věci,“ připustil Tomajko.

Zajímavé omlazení přišlo v sezoně v podobě talentovaných mladíků Daniela Ministra a Alexeje Kubáta. Druhý jmenovaný zářil při svém debutu v posledním kole základní části proti Plzni, výkon korunoval gólem. „Sehrál výborný mač. Může se stát, že nám v baráži pomůže, ale když budou všichni zdraví, myslím si, že nenaskočí,“ řekl trenér.

Bude na zkušenosti zakládat i v příští sezoně, nebo se Olomouc dočká na její poměry velkých změn?