Jak Olomouc ztrácí kohoutí srdce. Nejvěrnějším končí smlouvy a přibývá věk

„U nás je to vždycky podobné. I když se mužstvo každoročně mění, my nepřehazujeme deset hráčů. Jádro tu vždy zůstane, my se k tomu jen snažíme vhodně doplnit kádr,“ vypozoroval trenér Olomouce Jan Tomajko, který je mimochodem hlavním koučem už třetí sezonu a předtím dlouhou dobu působil jako asistent.

V hokeji podobná zkonsolidovanost zdaleka není pravidlem. Stačí přitom pohlédnout jen kousek od Olomouce do prvoligového Prostějova, který před dvěma roky před sezonou vyměnil kromě pěti hráčů úplně celý tým.

„Z našeho pohledu je důležité, aby všichni příchozí kluci byli charakterově dobří. Zásadní je, aby kostra a právě charakter týmu zůstal stejný, což by neměl být problém,“ myslí si zase forvard kohoutů Lukáš Nahodil.

Jenomže teď se před Morou otevírá problém, který by mohl balanc narušit. Za necelý měsíc začne nová extraligová sezona, na jejímž konci budou bez kontraktu ikony a stálice současné Olomouce – kapitán Jiří Ondrušek, útočník Jan Knotek a brankář Branislav Konrád.

Branislav Konrád zasahuje proti Spartě.

A i kdyby od klubu dostali nabídku na prodloužení, není vůbec zaručené, že budou chtít pokračovat v dalších letech. Čas letí neúprosně. Knotek s Ondruškem s týmem ještě zažili postup z první ligy v roce 2014, Knotkovi je 36 let, Ondrušek má 38. O dva dny mladší než Knotek je Konrád, který navíc marodí, gólmanské řemeslo je fyzicky tuze náročné na klouby a přitahovače.

„Dny po zápase mi přijdou jako po autonehodě,“ svěřil se Ondrušek. „V mém věku to beru tak, že každý zápas může být poslední, každé vážné zranění může znamenat konec.“

Pokud by se přece jen po sezoně rozhodl skončit, fanoušci mu to jistě nebudou mít za zlé. Vždy napříč soutěžemi odehrál s kohoutem na hrudi více než tisíc zápasů. A to už je pořádná meta.

Na vážkách je i tvrďák Knotek. „Už jsem nad tím přemýšlel, ale teď nemůžu říct, že tohle bude moje poslední sezona. Sám to totiž nevím. Když se mi bude dařit a bude o mě pořád zájem, nevidím důvod, proč končit. Ale kdybych se měl nějak trápit a už bych cítil, že bych byl spíš do počtu, pak bych to musel nějak řešit.“

A oblíbenec fandů Konrád? „Půlkou uplynulé sezony jsem se protrápil. Měl jsem problémy s kyčlemi, píchali mi do nich injekce, aby se uklidnily. To vydrželo dva týdny a zase to nebylo bůhvíco. V sezoně byly situace, kdy jsem trénoval pět minut a šel jsem dolů, abych byl v klidu v zápase,“ uvedl před časem pro Livesport. Začátek nového ročníku navíc nestihne – opět je na listině marodů.

„Naše konce se blíží“

Pokud by tři olomoucké ikony po nadcházející sezoně skončily, bude to jistě mít dopad nejen na hru na ledě, ale také na pohodu v kabině. Ondrušek platí za lídra, dokáže usměrnit mladší hráče i zvýšit hlas. Konrád je pro každou legraci, Knotek se zase neštítí bitek a ostrých soubojů, spoluhráčů se vždycky zastane.

Jistě, tři hráči netvoří celý tým, ale tohle trio k tomu má nejblíže. Dost možná navíc skončí i další opory. Kontrakt příští léto vyprší i 36letému Nahodilovi, který v Olomouci začne už sedmou sezonu. Předevčírem navíc Mora oznámila odchod formou střídavých startů další stálice – útočníka Lukáše Klimka.

Na Hané strávil pět sezon, 37leté křídlo bude v novém ročníku nastupovat za prvoligový Frýdek-Místek a po sezoně mu taktéž doběhne smlouva.

Je tak nasnadě konstatovat, že Morávku po nadcházející sezoně možná opustí ti nejzkušenější a nejvěrnější. Vyrovná se s tím tým, jenž na razantní změny není příliš zvyklý?

Olomoucký kapitán Jiří Ondrušek.

„Ono to jednou přijde, takže je dobré se na to připravit. Je pravda, že se naše konce blíží, uteklo to jako voda,“ zamýšlí se Knotek.

Novým lídrem v obraně by mohl být třeba 22letý Adam Rutar, který je v Moře od dorostu. A vytříbený skauting Olomouce v čele s ostříleným manažerem Fürstem si jistě vyhlédne kvalitní a perspektivní náhradu. Jenomže oddanost a hlavně červenobílé srdce se pěstuje dlouhá léta. A kohouti možná přijdou o tři taková.