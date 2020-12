Vítkovice prohrály popáté v řadě, trenér Trličík i asistenti končí

„Jak už jsem avizoval v pátek, potřebujeme udělat vše pro to, aby mužstvo začalo opět vyhrávat a aby se na ledě dělo to, co jsme proklamovali. Bohužel pátá porážka v řadě nebyla důkazem toho, že by se něco změnilo, takže vedení klubu bylo nuceno sáhnout k odvolání trenérů,“ uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček na klubovém webu.

Šestapadesátiletý Trličík na střídačce končí přesně po roce. Vítkovice převzal 6. prosince 2019 po odvolaném Jakubu Petrovi a následně se mu podařilo udržet ostravský klub v nejvyšší soutěži. V létě byl potvrzen jako hlavní trenér i pro aktuální sezonu, tým v ní ale nakonec vedl jen v 16 zápasech.

Ambiciózní klub dokázal jen jednou v sezoně přerušované kvůli omezením souvisejícím s koronavirovou situací v České republice vyhrát dva zápasy za sebou. Po výhře na ledě Komety Brno 24. listopadu prohrály Vítkovice postupně s Karlovými Vary, Plzní, Zlínem, Pardubicemi a Olomoucí.

Vítkovice jsou druhým týmem, který v aktuální sezoně, v níž z nejvyšší soutěže nesestoupí žádný klub, mění trenéra. V listopadu v Pardubicích předčasně skončil Milan Razým, kterého nahradil Richard Král.