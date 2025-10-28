Moderní Jihlava v extralize za Litvínov? Snění pryč, musela by nastat apokalypsa

Jak tam by to extralize slušelo! Nová arena za dvě miliardy, nový (a bohatý) majitel a slavná historie. Vedení extraligy chtě nechtě musí pokukovat po Vysočině a hrát si s myšlenkou, jak by soutěži Jihlava prospěla.
Tím spíš když vidí, do jakého trápení uvadl Litvínov.
Sportovně: 18 zápasů, slabých 9 bodů.
Byznysově: většinový majitel Orlen Unipetrol v červnu suše oznámil, že po sezoně 2025/26 v klubu po 80 letech prostě skončí. A dělejte si, co chcete.
Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?
„Celá situace je hodně nestandardní. Kluby se prodávají, to se děje běžně. Ale že by dlouhodobý vlastník před sezonou ohlásil, že za půl roku odchází a „sbohem, tak se tu mějte“? Zvláštní,“ nedokáže pochopit bývalý litvínovský kapitán a extraligový šampion Michal Trávníček.
Vyburcovaní fanoušci ještě v létě rozjeli záchranářskou akci „Litvínov nezhasne“, pomáhat se snaží i ikony Jiří Šlégr, Robert Reichel a Martin Ručinský. Na klubu záleží tolika lidem, že může závidět většina extraligy.
Ale jak nahradit roční příspěvky Orlenu ve výši zhruba 60 milionů korun? „Osobně myslím, že by se zájemce našel. Značka Litvínova by někoho přitáhla, ale samozřejmě ne za čtyři nebo pět měsíců. Potřebujete čas,“ řekne Trávníček.
A toho Litvínov příliš nemá, pakliže v nejbližších týdnech nepřijde někdo, kdo na stůl položí peníze a zajistí budoucnost.
Představte si, že jste hráč, který shání angažmá na příští sezonu. Nebo jste hráč, který hraje za Litvínov a teoreticky by mohl smlouvu prodloužit. Jak byste se rozhodli, když nevíte, jestli klub vůbec bude mít peníze na další roky a jestli v extralize vydrží? Na sever Čech se nepohrnete.
A tyhle situace už za pár týdnů nastanou. Adresovaná kritika zejména z řad fanoušků a hokejových osobností míří na generálního ředitele Pavla Hynka.
„Odpovědnosti se nezříkám. Je lepší, když nadávají mně, než kdyby nadávali hráčům. Řeším hokej, akcionářské a další věci, ale nelituju, že jsem tady,“ řekl nedávno pro iSport.cz. Redakci iDNES.cz se nyní omluvil s tím, že další rozhovor poskytne v budoucnu.
Takový Reichel Hynkovi hodně vyčítá, jak v poslední době řešil trenérskou otázku. Minulou sezonu dělal asistenta s Davidem Kočím Karlu Mlejnkovi a podle vlastních slov chtěli v klubu zůstat a pokračovat v dobré práci, však Litvínov hrál v horní polovině tabulky.
„Ale pokud vám vedení předloží návrhy smluv, které předložili, tak se ani nedivím, že to nikdo neakceptoval,“ prohlásil v polovině října Reichel.
Po Mlejnkovi spolu s Filipem Pešánem rádi sáhli v Pardubicích, do Litvínova zamířil Michal Broš. Vydržel první čtvrtinu sezony, než ho klub za špatné výsledky odvolal.
Legenda Reichel: Konec Broše? Alibismus od vedení. Oni jsou za to odpovědní
Právem? „Alibismus vedení. Ten problém je daleko hlubší, chyba se stala někde jinde. Pořád se za něco schovávají, aby vypadali dobře. Přijde mi to úsměvné. Někdo najal sportovního manažera, někdo trenéry, někdo za to musí nést odpovědnost,“ má jasno Reichel.
A Trávníček v kontextu toho, že Broš sice skončil, ale jeho asistenti zůstali, přidává: „Bylo to gesto, které mělo lidem jenom ukázat, že se něco „jakoby“ dělá. Potřebovala se vykázat činnost.“
Litvínovu se pod Brošem skutečně nedařilo, vyhrál až minulý pátek po dlouhém měsíci a už pod vedením Jakuba Petra. Jinak se kupila prohra za prohrou.
„Jeden z našich problémů vedle mnoha dalších je, že dáváme málo branek. To se pak špatně vyhrává,“ poví pro iDNES.cz Petrův asistent František Ptáček. „Když budeme dávat góly, všichni budou spokojení, to lidi baví.“
Přiznává, že teď je náročné nepropadat panice. „Nejtěžší úkol je motivovat hráče a celý tým, abychom začali od nuly. Byť to vyzní blbě, poslední zápasy se zlepšujeme. Sice to na výsledcích nebylo vidět, ale od nějakých věcí se můžeme odrazit. Věřím, že jen poctivou prací se můžeme jako tým posunout k lepším výkonům, bodům i zítřkům.“
Trávníček má zvenku jinou odpověď: „Týmu by teď pomohlo jedině ujištění, že chod klubu je zajištěný. Ale nemyslím si, že tohle teď někdo dokáže prohlásit, aby to byla pravda.“
Tím spíš s ohledem na nedávnou zprávu Seznam Zpráv, které napsaly, že i nový hlavní partner klubu – odpadová firma Marius Pedersen, ohlásila záměr odejít z českého trhu.
Podle serveru by to podle všeho znamenalo i konec podpory litvínovského hokeje, to přitom byla dříve ve hře varianta, že by společnost Marius Pedersen dodala od dalších sezon polovinu toho, co Orlen Unipetrol – tedy zhruba 30 milionů korun.
Hynek budoucnost klubu vidí pro iSport.cz následovně: „Věřím, že jednání dobře dopadnou. A že na konci všeho bude jediný vítěz. Litvínovský hokej. Obzvlášť teď je dobré si připomínat legendární heslo: Hlavně se z toho neposrat.“
Ptáček doufá, že pomůže i návrat uzdraveného bratrského dua David Kaše a Ondřej Kaše. Ostatně v pátek Ondřej dvěma góly a dvěma asistencemi a David dvěma asistencemi přispěli k výhře Litvínova nad Libercem 4:3 v prodloužení.
„Věříme, že s odstupem pár zápasů už to bude vypadat, jak si všichni představujeme, hlavně oni dva. I ten tým by to mělo nastartovat a těším se, až naskočí další kluci a budeme v plné palbě,“ říká asistent Ptáček.
Kdyby přece jen došlo na nejhorší variantu, Litvínov se může spolehnout na krabičku poslední záchrany. Baráž nastavenou extraligou tak přívětivě, že vítěz první ligy má po náročném play off jen minimální šanci porazit extraligistu odpočatého po čtyřicetidenní pauze.
A ani nový zimák by Jihlavě, pokud by to byla zrovna ona, nepomohl.