Hokejová Boleslav přišla o posilu, Moses si poranil achilovku a je po operaci

„Podobným zraněním lze jen těžko předcházet, prostě se stanou. Navíc k tomu došlo v rámci naprosto běžného cviku v průběhu ranního rozcvičení,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák a popřál Mosesovi brzké uzdravení a pevné nervy. „Víme, jak moc ho to zasáhlo i po psychické stránce. Nic není víc než zdraví,“ podotkl Vlasák.

Pětatřicetiletý Moses přišel do Mladé Boleslavi po sezoně z brněnské Komety, za kterou v minulém ročníku včetně play off odehrál 58 zápasů s bilancí 23 branek a 13 asistencí. Bruslaři věřili, že jim pomůže vylepšit výsledky z minulé sezony, v níž klub nepostoupil do play off a obsadil celkově 13. místo.

Vedení Mladé Boleslavi se nyní pokusí angažovat jiného hráče. „Bohužel trh je maximálně přebraný a hledat někoho kvalit Stevea bude velmi složitý úkol, nicméně se pokusíme,“ řekl Vlasák.