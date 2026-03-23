Mladou Boleslav opouští devět hokejistů. Pyrochta má údajně namířeno do Třince

Nejvýraznější ztrátu znamená odchod devětadvacetiletého reprezentanta Pyrochty, účastníka loňského mistrovství světa. Po příchodu ze švédského Luleå strávil v mladoboleslavském dresu tři sezony. V té poslední, která skončila Středočechům už po základní části zklamáním v podobě 13. místa, nevynechal jediný z 52 zápasů a připsal si 19 bodů za čtyři góly a 15 asistencí, čímž se zařadil na čtvrté místo týmové produktivity.
„S Filipem jsme samozřejmě jednali, ale hráč jeho typu má takřka neomezené možnosti, jakým jsme bohužel nedokázali konkurovat. O jeho odchodu víme už nějakou dobu, a tak jsme měli prostor snažit se ho adekvátně nahradit, i když to samozřejmě bude nesmírně těžké. Filip byl totiž i důležitou součástí kabiny, i lidsky je to obrovsky cenný kluk, který tak jako tak bude chybět,“ uvedl sportovní manažer Martin Ševc.
„Když jsem se před třemi lety vracel ze zahraničí do Čech, Mladá Boleslav pro mě byla jako návrat domů. Od prvního dne jsem se tu cítil skvěle. Je to opravdu rodinný klub a za tu dobu jsem tu poznal spoustu skvělých lidí, na které budu rád vzpomínat,“ prohlásil Pyrochta.
„I díky angažmá v Boleslavi se mi podařilo vrátit do reprezentace a podívat se na mistrovství světa v Dánsku, čehož si strašně moc vážím,“ dodal Pyrochta, jehož dalším působištěm má být podle spekulací Třinec.
Finský zadák Lintuniemi opouští klub už podruhé od svého příchodu v roce 2021. Po vypršení dvouleté smlouvy odešel do Komety Brno, odkud se ale v průběhu ročníku 2023/24 vrátil na hostování a Středočeši mu následně nabídli další dvouletou smlouvu.
„S Alexem to bylo jako na houpačce, měl lepší období a měl horší období. Každopádně po pěti letech se mu určitě patří poděkovat, coby cizinec si hodně získal i zdejší tribuny,“ konstatoval Ševc.
Už před necelými dvěma týdny potvrdil svůj konec na střídačce hlavní kouč Miloslav Hořava.