Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel

Šestatřicetiletý obránce Jan Piskáček toho má za sebou už opravdu hodně, přesto říká, že ho hokej paradoxně baví stále víc. Proč mu v zámoří nabízeli kurzy herectví? V jakém dresu prožil svou osobně nejlepší sezonu? A chodí si dnes mladí hráči v kabině ještě pro radu? O tom všem mluvil zkušený hokejista s více než šesti sty extraligovými zápasy v podcastu Prodloužení.

Do Kladna se vrátil po dvanácti letech jako už ostřílený obránce i táta dvou synů. „Cítím se tady jako doma. Mám to tu opravdu rád, v podstatě je to rodinný podnik,“ říká Piskáček, který na Kladně vyrůstal a prošel si mládeží i dorostem.

Rytíři hlásí návrat odchovance Piskáčka. Pomůže na ledě i v kabině, věří manažer

Návrat mu navíc zpříjemňuje fakt, že na stadionu tráví hodně času i mimo vlastní program. Jeho starší syn totiž hraje také hokej. „Chodím normálně na tréninky s rodiči,“ usmívá se.

Vidět syna kráčet ve stejných šlépějích pro něj ale není vždy jednoduché. „Někdy je to náročné, jindy zase spíše zábavné. Chodíme spolu i na led. Trenér mi občas dovolí klukům něco předat, byl jsem i na pár zápasech, když zrovna nemohl. Ale na střídačku nechodím, chci ho nechat, ať si hraje svůj hokej.“

Zcela nezaujatý ale neumí být. „Samozřejmě vím, jak by některé situace měly vypadat. Nejde mi úplně o to, že se něco nepovede. Vadí mi, když mohl udělat víc, ale neudělal. To mě vždycky mrzí,“ přiznává otevřeně.

Momentka z tréninku hokejového Kladna, aktivně se zapojil i Tomáš Plekanec, vlevo Jan Piskáček.

Zpětně vzpomíná i na své začátky v kladenském dresu a na hráče k nimž jako malý vzhlížel. „Trávili jsme hodiny a hodiny na ledě. Trénink od jedné do dvou, pak jsme tři hodiny čekali ve sprše, než bude hrát áčko. Obdivoval jsem tvořivost Marka Židlického a Tomáše Kaberleho. Každé ráno jsem koukal na teletext, jestli náhodou v NHL nebodovali.“

Kladenská dynastie Piskáčků. Synové jsou rádi, že budeme mít stejný dres

Všímá si však, že dnešní doba je úplně jiná. „Mladí kluci si už pro radu nepřijdou. Do předávání zkušeností se vyloženě ani nehrnu, většinou to spíše vyplyne z nějaké situace na tréninku. Hráči ale sami od sebe za vámi rozhodně nepůjdou.“

V osmnácti letech odešel do kanadské juniorky, ale začátky nebyly jednoduché. Pomohlo mu ovšem, že za oceánem nebyl sám. Společně s brankářem Markem Bendou si zvykali na nové prostředí i jinou mentalitu. „Neuměli jsme moc anglicky, což bylo někdy složité. Marka ale po půlroce vyměnili, tak mě to donutilo se jazyk naučit pořádně,“ vzpomíná.

Mikkel Boedker z Dánska (vlevo) sráží na led Jana Piskáčka z Česka v utkání skupiny A na hokejovém mistrovství světa hráčů do 20 let 27. prosince v Pardubicích.

Tým mu zajistil jazykové kurzy, na studium juniorů je totiž v zámoří kladen velký důraz. „Dokonce mi nabízeli i herectví, prý že se tak ještě více zlepším v angličtině,“ usmívá se po letech.

V Kanadě strávil tři sezony a po návratu do Česka zamířil zpět do Kladna. Oblékl ale i dres Sparty, Českých Budějovic či Plzně. Nejlepší sezonu však kupodivu nezažil v milovaném domovském klubu ani během osmi let v pražském celku.

Jágr? Je zázrak, že ještě hraje, smekl plzeňský Piskáček

„Na Spartě jsem zažil všechno, co se v hokeji vůbec dá. Ale na sezonu v Českých Budějovicích vzpomínám jako na tu nejlepší, kterou jsem kdy zažil. V podstatě z ničeho se jenom díky dobré partě udělal skvělý výsledek (extraligové semifinále). Manželka se tam nechtěla ani přestěhovat, ale nakonec si to tam ona i děti oblíbily. Nikomu z nás se potom odtamtud nechtělo. Škoda, že to byl jenom jeden rok.“

Jan Piskáček ze Sparty naskočil poprvé do semifinále a hned se objevil v sedmém utkání.

Vedle extraligy se věnuje i práci s dětmi v mezinárodní hokejové škole. „Založil ji rodinný kamarád, ze začátku jsem tam jezdil jen sporadicky, podepsat se dětem, aby měly i nějaký zážitek.“

Po pár letech ale z toho dokonce vznikla rodinná dovolená. „Celý týden mám na starost jednu třídu a pomáhám. Děti taky trénují. Program je nabitý, s manželkou si řekneme jen dobré ráno a dobrou noc. Zažil jsem spoustu trenérů, kteří to dělali jen pro peníze, ale tady je to přesně naopak,“ přibližuje.

Volno tráví hlavně s rodinou. Každé léto vyráží pod stan k vodě. „Týden hokejová škola, týden smradlaví u řeky,“ směje se. Po sezoně ale relaxuje i prací na zahradě, na kole nebo na hřištích s dětmi.

A Vánoce? „Ty jsou už roky stejné. Pořád hraju hokej, dokonce jsme měli mít i trénink na Štědrý den. Liga říká, že nejvíce fanoušků chodí na zápasy o svátcích, a tak hrajeme. Nikdy jsem nezažil nic jiného, takže vlastně nedokážu říct, jestli je to špatně.“

O čem ještě Piskáček mluví?

  • K jakému jubileu obdržel speciální kartičku?
  • Proč by nejraději hrál celou sezonu jen play off?
  • Jaké zdravotní problémy musel během své kariéry překonat?
  • Co si myslí o fanoušcích na extraligových stadionech?
  • A jak vzpomíná na Martina Straku v Plzni?
Hokejista Jan Piskáček v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.
Moderátorka Tereza Gojšová v rozhovoru s hokejistou Janem Piskáčkem.
Hokejista Jan Piskáček v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.
Mikkel Boedker z Dánska (vlevo) sráží na led Jana Piskáčka z Česka v utkání skupiny A na hokejovém mistrovství světa hráčů do 20 let 27. prosince v Pardubicích.
33. kolo

Kompletní los

34. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 31 16 2 4 9 98:73 56
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
3. HC Sparta PrahaSparta 34 15 4 1 14 101:86 54
4. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 32 16 0 5 11 84:76 53
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 31 16 1 2 12 79:79 52
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 32 13 3 5 11 80:64 50
8. HC Kometa BrnoKometa 31 15 1 3 12 85:82 50
9. HC OlomoucOlomouc 33 14 3 2 14 78:87 50
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 34 14 3 2 15 88:98 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 32 13 4 2 13 90:88 49
12. Rytíři KladnoKladno 32 9 3 5 15 77:95 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 10 3 2 17 62:82 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 32 7 2 3 20 63:102 28
23. prosince 2025  14:44

Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel

Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

Plzeňský útočník Jakub Lev v šanci před odkrytou brankou Pardubic

V sezoně 2012/13 byl u historického titulu, o tři roky později s Plzní slavil extraligový bronz. A v nedělním duelu s Pardubicemi (1:2) odehrál Jakub Lev za mateřský klub 500. zápas v nejvyšší...

22. prosince 2025  12:35

Narazí a zaseknou se. Augusta řeší výchovu hráčů: Chybí odolnost, moc je peřinkujeme

Premium
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Jednu medaili si můžete odůvodnit šťastnou souhrou okolností. Ale tři v řadě? To už není pouhá náhoda. A dáte-li na názory zámořských expertů, na nadcházejícím hokejovém šampionátu juniorů patří Češi...

22. prosince 2025

