Vrbatu střídá Nedorost. Boleslav dostala nového sportovního ředitele

„Není v tom žádná senzace. Takový byl plán a dohoda s majitelem klubu Honzou Plachým. Už když jsem do funkce nastupoval, zdůrazňoval jsem, že jde o dočasné řešení, a že zatím nemám žádné funkcionářské ambice,“ uvedl na klubovém webu Vrbata.

„Z mé strany šlo čistě o pomoc rodnému klubu, o snahu nastavit věci tak, jak si myslím, že by mohly a měly fungovat. Hlavním důvodem mého odchodu jsou rodinné záležitosti a taky moje další mimohokejové aktivity,“ doplnil Vrbata.

„Už když Radim v klubu nastupoval, panovala dohoda, že zajede u A-mužstva i mládeže nový systém a posléze se stáhne do ústraní. Má tři malé děti, má i své další povinnosti a aktivity, kterým se chce věnovat. Chápu ho, u hokeje je celý život a asi je logické, že chce dělat i jiné věci,“ konstatoval Plachý.

Ujistil, že se jedná spíše o kosmetickou záležitost. „Neznamená to, že Radim odchází úplně. Beru to tak, že se nic zásadního nemění. Stále budeme všechny sportovní kroky konzultovat ve skupině, ve které bude mít Radim důležité slovo,“ konstatoval Plachý. „Stále bude dohlížet a konzultovat sportovní chod klubu, ale nebude dělat denní operativu s týmem, trenéry a agenty. To všechno přechází na Václava Nedorosta,“ doplnil Plachý.

Rovněž osmatřicetiletý Nedorost uzavřel před rokem hráčskou kariéru, během níž také okusil NHL, po sezoně, kterou odehrál v dresu Plzně. Uplynulý ročník, který byl předčasně ukončen kvůli pandemii koronaviru, strávil v roli asistenta sportovního ředitele Vrbaty.