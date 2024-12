Útočník Doležal jde z Mladé Boleslavi do Prostějova, ze zámoří se vrací Moses

Jednatřicetiletý Doležal přišel do Mladé Boleslavi v létě právě z Prostějova a za Bruslařský klub odehrál 19 zápasů s bilancí jedné branky a dvou asistencí.

„U nás momentálně nemá trvalé místo v sestavě, a proto jsme se rozhodli ho do konce sezony uvolnit na hostování. O Zdeňka projevily zájem Prostějov a Zlín a on si vybral návrat do Prostějova, kde to zná,“ uvedl sportovní ředitel Mladé Boleslavi Tomáš Vlasák.

Moses dosud léčil doma v USA achilovku, kterou si v srpnu přetrhl při rozcvičce před tréninkem. Ačkoli hrozilo, že pětatřicetiletý útočník přijde o celou sezonu, on sám je odhodlaný se vrátit co nejdříve. Do Mladé Boleslavi dorazí 17. prosince a chce se začít připravovat s týmem.

„Steve je de facto od začátku přesvědčený, že se zvládne vrátit ještě v tomhle ročníku, byť doktoři tvrdili spíš opak. Zatím to nemusí nic znamenat, leden bude v jeho případě rozhodující. Samozřejmě si ale ceníme jeho přístupu a pochopitelně si přejeme, aby mu brzký návrat vyšel,“ uvedl Vlasák na adresu hráče, jenž měl být v tomto ročníku jednou z hlavních opor mužstva.