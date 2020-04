Boleslav chce extraligu uzavřít. Čekají nás extrémní tlaky, tvrdí majitel klubu

Hokej

Zvětšit fotografii Hokejisté Mladé Boleslavi vstřelili gól. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 15:45

Jedním z následků koronavirové krize by mělo být dočasné uzavření hokejové extraligy. Alespoň tak by si to představoval Jan Plachý, majitel BK Mladá Boleslav. Zástupci klubů nejvyšší soutěže by o tomto tématu mohli diskutovat už v příštím týdnu.

„V této nejisté době bych se přikláněl k uzavření extraligy na rok nebo na dva. Čekají nás extrémní tlaky na náklady, rozpočty půjdou hodně dolů a uzavření by mohlo situaci pomoct uklidnit,“ uvedl Plachý na klubovém webu. Ve čtvrtek se podle něj uskuteční schůzka majitelů extraligových klubů. „Na rovinu přiznávám, že pokud na uzavření přijde debata, budu to v současnosti podporovat. A myslím, že nebudu jediný,“ prohlásil majitel Bruslařského klubu, který skončil v základní části čtvrtý. Po předčasném ukončení soutěže kvůli pandemii koronaviru ale přišel o možnost využít dobrou formu v play off. O možném uzavření extraligy se začalo mluvit už během sezony. „Dole se namočily tradiční kluby a všechny chtěly zůstat. Já jsem zastáncem toho názoru, že pravidla se během hry nemění... Jistým paradoxem přitom bylo, že i ti, kteří před sezonou aktivně vystupovali proti přímému postupu a sestupu, najednou otočili,“ řekl Plachý. Jan Plachý „To, co se dělo během letošní sezony, bylo extrémní. Když nám dva dny před koncem přestupních termínů jeden z namočených klubů nabízel dva miliony za Jakuba Klepiše, přišlo mi to už zvrácené. Nemyslím si, že to byl šťastný ročník, co se týká systému a organizace soutěže,“ dodal. Po zavedení přímého sestupu opustilo extraligu Kladno, které v ní po návratu mezi elitu strávilo jen rok. V nejvyšší soutěži ho nahradí vítěz první ligy Motor České Budějovice.