Tipsport extraliga 2025/26

Velení v Boleslavi přebírá asistent Haken, vedle sebe bude mít Klepiše

  14:48aktualizováno  15:14
Hokejisty Mladé Boleslavi povede do příští extraligové sezony v roli hlavního kouče Petr Haken. Jeho kolegou bude Jakub Klepiš, druhého asistenta představí Středočeši později, patrně na začátku května.

Osmačtyřicetiletý Haken působil jako dočasný hlavní trenér Bruslařů ve třech utkáních už během aktuálního ročníku, kdy klub hledal nástupce odvolaného Richarda Krále. Mužstvo, které pak převzal Miloslav Hořava, dovedl ke dvěma výhrám a zůstal na střídačce jako jeden z Hořavových asistentů.

Pro Bruslařský klub ale sezona skončila velkým zklamáním v podobě 13. místa. Mladoboleslavští se nedostali do vyřazovacích bojů a ročník se pro ně uzavřel už po základní části. Už před třemi týdny oficiálně potvrdil očekávaný odchod Hořava.

Mladoboleslavský rodák a odchovanec Haken, jenž dosud zastává i post sportovního manažera mládeže, je s klubem dlouhodobě spjatý a u A-týmu působil v roli asistenta opakovaně. Nyní dostává poprvé příležitost vést hlavní mužstvo jako stálý hlavní trenér.

„Petr Haken odvádí pro klub dlouhodobě maximum práce a jsme přesvědčeni, že si svou šanci plně zaslouží. Zároveň chceme jít cestou podpory vlastních lidí a dát prostor mladším trenérům, kterých v extralize postupně ubývá,“ uvedl generální manažer středočeského klubu Jan Tůma.

Jednačtyřicetiletý útočník Klepiš je stále aktivním hokejistou. Po tomto ročníku ale plánuje mistr světa z roku 2010 hráčskou kariéru ukončit a plynule přejít k trenérské práci.

K Mladé Boleslavi měl Klepiš vždy blízko. V sezoně 2015/16 přišel do klubu z Třince a působil tam až do léta 2020. V průběhu tohoto ročníku se jako hráč prvoligových Litoměřic snažil Bruslařům pomoci díky střídavým startům, než jej zastavilo zranění. Za šest startů dvakrát skóroval. I poté ale zůstal s klubem v kontaktu.

„Jakub Klepiš přináší obrovské zkušenosti z vrcholového hokeje, týmovost a přirozenou empatii. Věříme, že právě tyto vlastnosti jsou skvělým základem pro úspěšnou trenérskou kariéru. Počítáme s tím, že bude silným parťákem nejen pro Petra Hakena, ale také pro samotné hráče,“ uvedl Tůma ke jmenování útočníka, jenž okusil i zámořskou NHL.

