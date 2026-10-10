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Tipsport extraliga 2026/27

Dva body a 21 minut. Hyka je zase klíčový muž: Ve Spartě jsem tu možnost neměl

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  12:36

Sparťanský útočník Tomáš Hyka se drží za tvář po zákroku Lukáše Cingeľa z Komety Brno. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Gól, asistence a hlavně téměř 21 minut na ledě. Hokejový útočník Tomáš Hyka je znovu důležitým mužem sestavy, jen už ne sparťanské, ale po devíti letech mladoboleslavské. Jeho obnovený debut v mateřském klubu však vítězstvím neskončil, Bruslaři padli v pátečním utkání 9. kola na ledě Kladna 3:4.

„Je příjemné, když je člověk v tempu a prostor dostává. Samozřejmě se za to pak musí nějak odvděčit. Jsem strašně rád, že mi trenér důvěru dal, a doufám, že další zápas už vyhrajeme,“ modlí se třiatřicetiletý navrátilec, který dostal prostor v elitní formaci se Skalickým a Grígerem, zatímco se Spartou se loučil jako člen třetího útoku s 11 herními minutami ve šlágru proti Pardubicím.

Do Mladé Boleslavi, kde se hokeji vyučil, ho pražský klub poslal na hostování do konce sezony výměnou za Vojtěcha Hradce. „Boleslavák za Boleslaváka,“ potěšilo Hyku, který strávil na ledě také tři a půl minuty v přesilovkách.

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Když město automobilů po sezoně 2016/17 opustil, hrál na slavných adresách. NHL za Vegas, KHL za Čeljabinsk, extraligu za Pardubice a Spartu. Třetí sezonu v řadě v rudých barvách rozehrál, ale nedokončí. V osmi zápasech si zapsal tři kanadské body.

„Čekal jsem od toho víc a všichni očekávali víc ode mě,“ tvrdil do klubové kamery Mladé Boleslavi. „Ale nedostal jsem prostoru, kolik bych chtěl, proto jsem se rozhodl moji herní vytíženost a moje kvality zúročit někde jinde. Řešil jsem to nějak i sám, tlačil jsem na to, aby to nějak dopadlo. Chtěl jsem se vrátit tam, kde to znám. A týmu pomoct. Bolka mě nejvíc chtěla, o to jednodušší rozhodnutí to bylo.“

Doma je jako tahoun, lídr, osobnost. „S tím jsem sem šel, zúročit zkušenosti z devíti let, co jsem byl mimo. Je mi třiatřicet, myslím, že mám pár dobrých let před sebou. Chci vítězství, být týmu co nejvíc prospěšný, na Spartě jsem tu možnost neměl. Mladá Boleslav mě vychovala, chci jí to vrátit!“

Hokejista Tomáš Hyka na tréninku v dějišti olympijských her.

Křídelník po svém comebacku cítil nostalgii. „Moc se toho tady nezměnilo. Poprvé, když jsem přišel do kabiny, se mi vybavilo hodně vzpomínek. A taky znám jednoho z trenérů Jakuba Klepiše, hráli jsme spolu, to byl jeden z důvodů návratu,“ svěřil se Hyka. „Doufám, že přinesu energii, dravost a jednoduchost.“

V pátečním zápase to splnil, ale své dva kanadské body by raději vyměnil za tři týmové. „Zase jsme si to nechali utéct, což je škoda, protože jsme zápas měli dobře rozehraný. Byly tam určitě nějaké chyby, ale myslím si, že výkon se zlepšoval. Pak dostaneme gól na začátku třetí třetiny – to nás určitě zlomilo,“ ohlížel se pro ČTK.

Hosté dokázali dvakrát vyrovnat, Hyka byl u toho: skóroval v přečíslení a při přesilovce asistoval Moravcovi.

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Když Kladnu vrátil po 12 sekundách třetí třetiny náskok švédský bek Filip Westerlund, seděl Hyka zrovna na trestné lavici. Správně měl ale pykat za podrážení jeho spoluhráč Šimon Kubíček. „To se stane. Já jsem to rozhodčímu říkal, ale oni taky nevidí všechno. Nedávám mu za vinu, že to udělal schválně,“ smířlivě konstatoval Hyka.

Účastník dvou mistrovství světa a olympijských her v roce 2022 v Pekingu si zápas podle svých slov i tak užil. „Já jsem se strašně těšil. Bylo to devět let, co jsem naposledy za Mladou Boleslav hrál. Kluci mě přivítali dobře. Strašně jsem si to užil. Škoda, že jsme nevyhráli.“

Šance přerušit šestizápasovou sérii porážek bude v neděli doma proti Litvínovu.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 9 9 0 0 0 45:18 27
2. HC Dynamo PardubicePardubice 10 8 0 0 2 42:27 24
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 19:15 15
4. Rytíři KladnoKladno 9 3 2 2 2 28:29 15
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 4 0 2 3 26:25 14
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 2 0 4 25:25 13
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
9. HC Verva LitvínovLitvínov 9 3 1 1 4 23:26 12
10. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
11. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 2 0 1 5 21:29 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 1 1 1 6 21:35 6
14. HC OlomoucOlomouc 9 1 1 0 7 17:33 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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