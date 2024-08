Hokejová Boleslav zatřásla kádrem, přilákala řadu zvučných posil

„Máme za sebou dva měsíce letní přípravy, po kterém měli hráči měsíc volno. Poslední dva týdny měli individuální plány, které sami plnili. Byli ale s rodinami, takže věřím, že se do přípravy vrátili zregenerovaní a plní síly,“ řekl po prvním tréninku na ledě v mladoboleslavské hale trenér Richard Král.

„Na úvod to bylo spíše o tom, aby se hráči projeli na ledě a zvykli si na brusle, na hokejky. Postupně se do toho budeme dostávat, ale napoprvé to bylo pár jednoduchých cvičení,“ prozradil kouč.

Po skvostných ročnících, kdy v play off trápila největší favority na titul a sama dokázala brát medaile, má za sebou Mladá Boleslav horší období. Loni mužstvu dokonce dlouho vážně hrozila baráž o sestup. I proto došlo k zásadním změnám v kádru i k posílení sportovního úseku.

V týmu skončili například brankář Filip Novotný nebo útočníci Róbert Lantoši, Joachim Rohdin, Matti Järvinen či Ondřej Roman.

Manažerská posila z Plzně

Na jejich místa přišli gólman Dominik Furch, obránce Tomáš Havlín a forvardi Dominik Lakatoš, Jan Buchtele, Petr Čajka, Aleksi Rekonen nebo Stev Moses, který má kvůli lehčí zdravotní indispozici povolen pozdější nástup do přípravy.

Do role sportovního ředitele byl uveden bývalý reprezentant Tomáš Vlasák, který předtím dlouho tuto funkci zastával v Plzni.

„Ještě hledáme jednoho centra, pokud se nám to povede,“ připustil Král další posílení s tím, že Moses by měl z USA přiletět začátkem příštího týdne.

Hlavním úkolem nových tváří bude nahradit nejproduktivnějšího hráče předešlé sezony Lantošiho. Ten toužil po zahraničním angažmá, ale nakonec podepsal smlouvu v sousedním Liberci. „Lanti je vynikající hokejista, ale přišel Dominik Lakatoš, Steve Moses, Buchtele ze Sparty. Myslím si, že přišlo dost kvalitních hráčů,“ podotkl Král.

Zajímavé derby v přípravě

První přípravné utkání odehraje Boleslav na svém ledě proti Litoměřicím. Přátelských zápasů ji čeká celkem osm, z toho polovina doma. V zajímavém derby narazí na Kladno.

„V mezidobí nás čekají také tréninky zaměřené na taktiku a obecně věci z playbooku,“ řekl Richard Král.

Hokejisté dostanou pro novou sezonu také nový komfort, protože přes léto došlo k rekonstrukci a modernizaci kabin. Hráči se tak načas museli přestěhovat.

Novým trenérem Mladé Boleslavi se stal Richard Král.

„Určitě to není nic, co by se nedalo překonat. Přes léto toho hráči moc nepotřebují. Ručník, kraťasy, tričko a tenisky si hodíte vlastně kamkoliv, takže nebyl problém fungovat v kabině pro hosty,“ uvedl Král, jehož novým asistentem se stal Martin Slánský. „Chtěl jsem k ruce ještě jednoho asistenta, když Venca Pletka nedopadl. Byli jsme domluvení, že si můžu někoho sehnat. Dostali jsme typ právě na Martina, takže jsme začali zjišťovat, kde a jak pracoval, a rozhodli jsme se do toho jít. Je to trenér, který má na svůj věk už spoustu zajímavých zkušeností a který na sobě chce pořád pracovat.“

Do extraligové sezony Boleslav vstoupí 18. září, kdy na domácím stadionu přivítá Olomouc.

Permanentky na sezonu jsou v prodeji a k dispozici je také nová verze klubové aplikace pro mobilní telefony, do níž si lze permanentní vstupenky nahrát prostřednictvím QR kódu.