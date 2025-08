Boleslav zahájila poslední tréninkové období před startem extraligy se 26 hráči. „Zatím je tým hotový, máme v něm i kluky, kteří se o šanci poperou. Mladí hráči, kteří se k nám přidali, na to budou mít dva přáteláky. Máme ale to štěstí, že máme partnerský tým v Kolíně, kde se mohou ti hráči zdokonalit a kde by měli dostat zase o něco větší herní prostor než v minulém ročníku,“ řekl Richard Král.

K dispozici už má i zkušeného útočníka Jana Buchteleho, jehož loni v klíčové fázi ročníku zastavila mononukleóza. Přišel tak o starty v play off a s nepříjemnou nemocí se pral i v dalších měsících.

„Mononukleóza mě úplně skolila, takže někdy od půlky února až do května jsem byl úplně vypnutý,“ zavzpomínal Buchtele.

Steve Moses na tréninku Mladé Boleslavi

„Ze začátku nějakou dobu trvalo, než jsme na to přišli a celé se to identifikovalo. Pořád jsme živili šanci, že bych mohl naskočit, ale jakmile se odkryl skutečný důvod, bylo po nadějích. Je to věc, kterou ani nemůžete vůbec nijak urychlit, protože na to existuje jediný recept. Klid, trochu nějaká úprava stravy a jen čekáte, až to odezní.“

Základem je bruslení

Mladá Boleslav se hned od prvního pobytu na ledě zaměřuje na ostrou dřinu. Základem jsou bruslařská cvičení, která mají tým připravit na trend, kterým se nejvyšší soutěž ubírá. „Chceme hodně bruslit a hodně do toho šlapat, protože v současné extralize už nemůže vůbec hrát tým, který nebruslí a nemá kvalitní pohyb. Bez toho se to nedá,“ podotkl Král.

Toho si je dobře vědom i Buchtele, jemuž už trenér nemusí nijak ulevovat. „Zpočátku jsem měl ten program trošku upravený, nešlo do toho vlétnout úplně po hlavě, ale po třech týdnech už jsem jel úplně naplno a měl stejný program jako kluci. A teď už se moc těším na zápasy,“ vzkázal bývalý dlouholetý hráč Sparty.

Přípravu zpestří Středočechům porce hned osmi utkání. Tím prvním bude v úterý duel na ledě Chomutova. Dvakrát se Bruslaři střetnou s Kladnem, vedle jiného je čeká i zápas proti nedalekému rivalovi – libereckým Bílým Tygrům. Generálkou na start domácí nejvyšší soutěže bude v úterý 2. září střetnutí na ledě prvoligových Litoměřic.

Boleslav během léta přivedla do kádru několik zajímavých posil. Brankář Vojtěch Mokry sice přišel z nižší soutěže, v dresu Přerova ale vládl gólmanům v první lize.

Gríger má být oporou

Spíš s výhledem na budoucnost dorazil také mladý švédský obránce Martin Skärberg. To třicetiletý exkarlovarský útočník Dávid Gríger by měl okamžitě patřit ke klíčovým oporám Bruslařů.

Richard Král na tréninku Mladé Boleslavi před novou extraligovou sezonou

Podobnou kvalitu by měl dodat také švédský centr Carl Berglund. Z Pardubic pak Boleslav získala důrazného útočníka Jakuba Lichtaga.

„Myslím, že jsme zatím stihli v přípravě všechno, co jsme stihnout chtěli. Kluci velmi dobře pracovali a nemohu říct na nikoho nic, byli jsme maximálně spokojení,“ uvedl Richard Král. „To hlavní penzum nás ale čeká nyní na ledě,“ zdůraznil trenér.