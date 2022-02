Hokejisté Mladé Boleslavi pokračují v extraligovém sešupu

A všechny branky padly při nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Dva dali Vítkovičtí v přesilovce, třetí v momentě, kdy hosté zkoušeli snížit s šesti hráči bez brankáře. Vítkovičtí si tak připsali první vítězství nad Mladou Boleslaví v aktuální sezoně.

Porážky Mladé Boleslavi 48. kolo: Brno – Boleslav 2:1

49. kolo: Boleslav – Plzeň 0:3

50. kolo: Liberec – Boleslav 4:3p

43. kolo: Boleslav – Kladno 0:1p

51. kolo: Boleslav – Sparta 1:4

52. kolo: Vítkovice – Boleslav 3:0

„S Mladou Boleslaví jsme předtím třikrát prohráli, celkové skóre bylo 4:11. Je to kvalitní a silné mužstvo, takže výhra je o to cennější,“ pochvaloval si vítkovický trenér Miloš Holaň. „Jsou to pro nás strašně důležité tři body, které jsme uhráli v domácím prostředí.“

Vyrovnanou bitvu rozsekly přesilovkové góly Jana Hrušky a Rostislava Marosze. Domácí přitom museli formace do početní výhody skládat nově, kvůli zranění nehraje Lukáš Krenželok. „Není to jednoduché, ale museli jsme na to reagovat. Dneska nám to vyšlo parádně. Ze začátku to sice nešlo, ale když se zápas lámal, rozhodli jsme. Ukázalo se, že v jednoduchosti je síla – dvě tři přihrávky a rychlá střela. Někdy se to k nám neodrazí, dnes se to odrazilo,“ těšilo Holaně.

„Já se budu ještě muset podívat na video. Ty fauly jsem ze střídačky neviděl,“ pravil mladoboleslavský trenér Radim Rulík. „Vývoj zápasu jednoznačně spěl k tomu, že kdo dá gól, vyhraje. Při hře pět na pět to byl vyrovnaný duel, nepouštěli jsme soupeře do šancí, i když měli víc ze hry, ale že by nás přečíslovali nebo odjížděli, to ne. Vítkovice si to uhrály v přesilovkách.“

Stejně klíčové byly ale i bezzubé přesilovky hostů. „Bez gólů se nedá vyhrát,“ konstatoval obránce Mladé Boleslavi Pavel Pýcha. „My přesilovky nedáme, soupeř využije dvě. Pak je to těžké,“ posteskl si.

„V oslabení jsme odvedli výbornou práci, skvěle zachytal Dolejš,“ zmínil Holaň.

Pro Daniela Dolejše jde o první čisté konto v sezoně. „Říkali jsme si, že to bude o jednom gólu. Naštěstí to spadlo nám, takže jsme rádi, že bereme tři body,“ povídal autor druhé vítkovické branky Rostislav Marosz. „V posledních zápasech nám to moc nešlo, ale hráli jsme trpělivě a dali jsme první gól, který byl strašně důležitý.“

Vítkovické nyní podle slov trenéra čeká krátký oddech. „Po obrovském záběru, kdy jsme za 10 dnů hráli šest zápasů, kluci dostanou dva dny volno,“ přiznal Holaň.