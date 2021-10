Fořt zahazoval možnosti a hokejisté Mladé Boleslavi střelecky spí

I po čtvrteční sérii možností.

A protože skórovat nedokázal ani nikdo z jeho spoluhráčů, prohrála Boleslav extraligový souboj s Olomoucí 0:2. „Měl jsem některou z těch šancí proměnit,“ usoudil Tomáš Fořt. „Kdybych věděl, proč mi to tam nechce spadnout... Jednou jsem puk pořádně neviděl, ale minimálně třikrát mi to tam Valentin Claireaux výborně přihrál. Měl jsem to proměnit,“ opakoval Fořt.

Bruslařům se zranil jejich nejproduktivnější hráč David Šťastný a tým bez něj zůstává začarovaný. Minule v Třinci padl 0:5, ve čtvrtek 0:2, což jsou dva zápasy v řadě bez gólové radosti.

„Klukům se nedá nic moc vytknout, ale nejsme produktivní. Ten tlak do brány musí být větší. Až bude, nastanou zase lepší časy,“ věří boleslavský kouč Pavel Patera.

Olomouci stačila k úspěchu docela jednoduchá strategie. Bránila, bránila a zase bránila. Pět chlapů operovalo před vlastní klecí a Boleslav prakticky při vytrvalém útočení neměla kudy kam.



„My hrajeme takový hokej už několik zápasů za sebou,“ prozradil olomoucký útočník Jan Knotek, který ve druhé třetině přihrál na vítěznou branku Janu Káňovi. „Byla to od něj pěkná rána,“ pochválil Knotek kolegu. „Boleslav má čtyři vyrovnané formace, snažili jsme se pozorně bránit a vyšlo nám to.“



Kohouti nejprve dokázali skórovat při přesilové hře a svou druhou branku přidali v poslední minutě, když se při boleslavské power play trefil do prázdné branky David Krejčí. Chvilku předtím neproměnil stejný muž trestné střílení.

„Boleslav hrála výborně a měla spoustu šancí. Nás strašně podržel brankář Lukáš, jemuž jsme tentokrát dali přednost před Sedláčkem. Máme k dispozici skvělou a vyrovnanou dvojici gólmanů,“ pochvaloval si olomoucký trenér Jan Kratěna. „Moc branek nedáváme, ale body se počítají.“

Za Středočechy poprvé nastoupil finský reprezentant Alex Lintuniemi, jehož příchod klub potvrdil teprve krátce před utkáním. Byl vidět, vůbec si nevedl zle.

„Dlouho nikde nehrál, i v této souvislosti předvedl velmi slušný výkon. Čekáme od něj důraz i podporu útoku,“ řekl Patera na adresu beka, jenž byl v roce 2014 draftován do NHL.

Na zlepšení formy má Boleslav čas do neděle, kdy nastoupí na ledě druhých Pardubic. „Změny? Muselo by být kam sáhnout. Uvidíme, kdo bude fit,“ zamyslel se Patera.