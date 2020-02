Boleslavské trumfy proti libereckým Tygrům: Gašper a Kašpar

„Tentokrát se nám zápas hodnotí dobře. Měli jsme do něj dobrý vstup, což nám hodně pomohlo,“ neskrýval spokojenost Pavel Patera, jeden z boleslavských koučů.

První střídání, devatenáctá vteřina a Boleslav vedla. Byl to nejrychleji vstřelený gól v historii extraligového působení klubu. Zbořil puk odrazil za čáru od nohy protihráče Šmída. „Skalda (Pavol Skalický) mi to nahodil do plné rychlosti, jen jsem to chtěl prodloužit před bránu, kdyby tam někdo byl. Cítil jsem beka na zádech, byl to zlomek vteřiny a už jsem zvedal ruce nad hlavu,“ popsal svou šťastnou trefu Adam Zbořil.

Druhým klíčovým momentem zápasu byla pětiminutová početní výhoda domácích, které předcházel sporný okamžik.

Skalický atakoval libereckého gólmana Dominika Hrachovinu, což hodlal pomstít běloruský svalovec Roman Graborenko. Bleskově sundal rukavice a domácího střelce pořádně seřezal.

Sudí vyloučili pouze boxera a Boleslav při dlouhé přesilovce potřetí udeřila. „Těch oslabení bylo z naší strany příliš. I kvůli tomu jsme nemohli dát gól,“ hledal důvody neúspěchu boleslavský odchovanec Radan Lenc, který už nějakou dobu nastupuje v dresu libereckých Bílých Tygrů. „Z naší strany provázelo zápas i dost nepřesností. A že to bylo vyhrocené? Je to přece derby, fanoušci si to právě takhle užívají.“

Premiéra mistra světa

Třetí domácí trefu obstaral mistr světa z roku 2010 Lukáš Kašpar, čerstvá posila z Litvínova, kde byl nechtěný. Navrch přidal i asistenci ke čtvrté brance Ondřeje Najmana.

Hvězdou střetnutí byl ale vyhlášen úžasný slovinský gólman Gašper Krošelj, jemuž až třináct vteřin před koncem sebral při přesilovce čisté konto Ronald Knot, další bývalý hráč Boleslavi.

Středočechům při souběhu dalších včerejších výsledků výhra v derby nesmírně pomohla. A to oběma směry. Na druhou Plzeň nyní z páté příčky ztrácí pouhé dva body, a naopak náskok na sedmé Karlovy Vary už je desetibodový. Šestá příčka přitom zaručuje přímý postup do play off.