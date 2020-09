Boleslavi fandilo jen tisíc lidí. Nováček z Budějovic dostal pětku

„Bylo pro nás vysvobozením, když skončila druhá třetina, protože jsme v ní měli velký výpadek. V první a ve třetí jsme naopak vůbec nehráli zle,“ řekl boleslavský kouč Radim Rulík. „Jsme rádi, že jsme udělali tři body a zvládli první domácí zápas.“

Boleslav po všech koronavirových nařízeních a opatřeních dokázala upravit halu, aby se do ní v šesti sektorech vešlo 2 600 diváků. Dorazilo jich ale jen 1 033, což muselo být pro domácí klub zklamáním. I na letošní premiéry Kladna či Kolína o jednu soutěž níže byl zájem fanoušků větší.

Ti, kteří dorazili, viděli podařené představení nově poskládané elitní formace, která také díky přesilovkové trefě Davida Šťastného otevřela skóre. Jenže Budějovice ve druhé periodě výsledek otočily.

„Z nepochopitelných důvodů jsme začali hrát profesorsky a nedůrazně, vůbec ne to, co jsme chtěli. Budějovice se zaslouženě dostaly do vedení. Řekl bych, že vycítily šanci,“ hodnotil Rulík. „Zachránila nás přestávka, ale už je to takhle druhý zápas. Ve Varech nastal výpadek ve druhé třetině a dnes také,“ divil se kouč.

Na konci utkání měla Boleslav více sil, možná i proto, že Motor musel v přípravném období hned dvakrát podstoupit karanténu. „My máme obrovskou výhodu, že jsme se covidu dosud vyhnuli a nemáme za sebou žádný tréninkový výpadek,“ podotkl Rulík.

Za stavu 4:2 včera České Budějovice více než dvě minuty před koncem odvolaly gólmana a zkusily power play. Doplatily na to pátým zářezem, který málem přes celé kluziště trefil brankář Jan Růžička. Těsně minul a připsal si asistenci.