Úleva po trápení. Hokejová Plzeň vyhrála v Mladé Boleslavi

„Po posledních špatných zápasech jsme museli hodně pracovat. Myslím, že i přes špatný úvod, byla od nás vidět jistá zlepšení. Fantastický výkon podal brankář Pavlát. Ten nás dovedl k vítězství. A řekl bych, že cennému, protože Boleslav hraje výborný hokej,“ hodnotil výkon svých svěřenců hlavní trenér Miloš Říha mladší.

Do plzeňské kabiny by vítězství mohlo přinést kýžené uklidnění. Vstup do přípravy si Plzeň jistě představovala mnohem lepší. „Pro nás je to důležitá výhra. Trošku se v hlavách uklidníme. Potřebujeme ještě pracovat. Nedostatků tam bylo stále hodně. Musíme pracovat dál a doufám, že to bude lepší a lepší,“ burcoval po utkání zkušený obránce Petr Zámorský.

Za první polovinu zápasu je nutné plzeňské hokejisty pochválit, vedli pohodlně 3:0. Jenomže druhá část utkání už tak růžová nebyla a hráči museli o vítězství bojovat do posledních vteřin.

„Podle mého jsme začali od poloviny utkání zase zbytečně jančit. První polovinu zápasu jsme se drželi toho, co jsme si v kabině řekli. Poté to začalo. Zbytečná ztráta na modré čáře, prohraný souboj, faul a už se to na sebe nabaluje. V polovině druhé třetiny jsme udělali čtyři fauly. Naopak soupeře k tomu nedonutíme. Je těžké hrát, když máte tolik vyloučených,“ hledal chyby Zámorský.

Další zápas čeká Plzeň v pondělí 29. srpna od 17.30 hodin, kdy se představí na domácím ledě proti Českým Budějovicím.