Tipsport extraliga 2025/26

Mladá Boleslav se potýká s marodkou, proti Plzni bude hrát o tři dny později

Autor: ,
  12:51aktualizováno  13:04
Z nedělního programu 12. kola hokejové extraligy vypadl duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Hrát se bude až ve středu 8. října. Středočeši den po domácí porážce 3:4 s Českými Budějovicemi oznámili na svém webu, že o odklad požádali kvůli marodce v kádru.

Momentka ze zápasu Mladé Boleslavi s Kladnem. | foto: ČTK

„Z důvodu virového onemocnění u vyššího počtu hráčů BK Mladá Boleslav se utkání 12. kola Tipsport extraligy mezi HC Škoda Plzeň a BK Mladá Boleslav odkládá z neděle 5. října na středu 8. října od 17:30,“ uvedl středočeský celek.

„Klub vychází vstříc žádosti mladoboleslavských Bruslařů a po společné dohodě se vzájemné střetnutí posouvá,“ uvedli Západočeši. Pořádající klub dodal, že všechny vstupenky zůstanou v platnosti.

V neděli se tím pádem odehraje jen šest zápasů nejvyšší domácí soutěže. S odložením duelu na západě Čech je jisté, že České Budějovice se udrží bez ohledu na ostatní výsledky v čele tabulky i po víkendu. Motor vede pořadí s dvoubodovým náskokem právě před Škodou, která stejně jako lídr drží aktuálně čtyřzápasovou vítěznou sérii.

Pro ostatní týmy jsou Jihočeši momentálně z dosahu, třetí Třinec i čtvrtá Kometa mají na první místo čtyřbodovou ztrátu.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 11 8 0 0 3 41:22 24
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
3. HC Oceláři TřinecTřinec 10 5 2 1 2 33:25 20
4. HC Kometa BrnoKometa 11 6 0 2 3 31:30 20
5. HC Dynamo PardubicePardubice 11 5 2 0 4 34:24 19
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 6 0 1 4 27:25 19
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 11 6 0 0 5 26:27 18
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 3 3 1 4 30:30 16
9. HC OlomoucOlomouc 10 5 0 1 4 22:25 16
10. HC Sparta PrahaSparta 11 4 1 0 6 27:24 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 1 0 6 22:27 11
13. Rytíři KladnoKladno 11 1 1 2 7 20:34 7
14. HC Verva LitvínovLitvínov 10 2 0 1 7 16:32 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Mladá Boleslav se potýká s marodkou, proti Plzni bude hrát o tři dny později

Z nedělního programu 12. kola hokejové extraligy vypadl duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Hrát se bude až ve středu 8. října. Středočeši den po domácí porážce 3:4 s Českými Budějovicemi oznámili na...

4. října 2025  12:51,  aktualizováno  13:04

Kämpf je k dispozici, změní v NHL adresu? Toronto nabídlo útočníka ostatním klubům

Vedení Toronta nabídlo útočníka Davida Kämpfa ostatním klubům NHL. Maple Leafs zařadili třicetiletého hokejistu a loňského mistra světa na seznam nechráněných volných hráčů. Pokud si ho žádný...

4. října 2025  12:43

Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

V hokejovém Litvínově je neveselo, truchlivo. Jako by nestačilo, že odchod po letošní sezoně oznámil většinový majitel Orlen, další ranou pro chemiky a jejich fanoušky je pád na extraligové dno....

4. října 2025  11:47

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Byl to těžký direkt, po kterém litvínovská aréna na moment utichla. Do konce pátečního duelu 11. kola extraligy zbývalo jen 43 vteřin, když plzeňský útočník Lukáš Strnad sám před brankou šikovně...

4. října 2025  9:57

Kulich dvakrát pálil proti Penguins, Klapka v přípravě NHL u dvou gólů asistoval

V pátečních přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Jiří Kulich dvakrát skóroval za Buffalo v utkání s Pittsburghem a dva body bral i Adam Klapka. Urostlý forvard dostal šanci v...

4. října 2025  7:24,  aktualizováno  8:14

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

4. října 2025  6:25

Změny Spartě nepomohly. Je to křeč, ale nemůžete být pořád v topu, hlásí kapitán

Vzhledem k předchozím výkonům se nějaký zásah do týmu dal očekávat. Něco změnit, osvěžit sestavu a dostat hráče z marasmu. Právě k takovému kroku sáhla Sparta v utkání 11. kola hokejové extraligy...

3. října 2025  22:44

Ukázali jsme charakter, pochvaloval si vítkovický Hrivík, Varaďa musel tým seřvat

První nájezd zakončil bekhendem pod břevno. Druhý střelou k pravé tyči. Marek Hrivík v 11. kole extraligy rozhodl o výhře hokejistů Vítkovic v Třinci 5:4 na nájezdy. „Byl to důležitý zápas,...

3. října 2025  22:22

Chomutov po obratu zvítězil ve Zlíně, uspěl tam po devíti letech

Chomutov v předehrávce 9. kola první hokejové ligy po obratu zvítězil 4:2 ve Zlíně, kde vyhrál po devíti letech. Piráti tak ukončili sérii tří zápasů bez zisku bodu.

3. října 2025  20:29

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Vaněček poprvé chytal v Utahu. A okamžitě okouzlil. Byl pevný jako skála, smekal kouč

„Tak konečně!“ mohli se zaradovat fanoušci Utahu. Jejich tým v přípravě před novou sezonou NHL kousal pět porážek po sobě. V noci na pátek už ale přece jen uspěl. A to si vystačil pouze se dvěma...

3. října 2025  15:31

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Vždy to mezi nimi jiskří. Jen se tentokrát možná mohlo zdát, že v přípravném zápase před startem sezony přeci jen půjdou emoce stranou, že se hráči zaměří na to, aby se trenérům ukázali spíše herně....

3. října 2025  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.