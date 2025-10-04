Mladá Boleslav se potýká s marodkou, proti Plzni bude hrát o tři dny později

„Z důvodu virového onemocnění u vyššího počtu hráčů BK Mladá Boleslav se utkání 12. kola Tipsport extraligy mezi HC Škoda Plzeň a BK Mladá Boleslav odkládá z neděle 5. října na středu 8. října od 17:30,“ uvedl středočeský celek.
„Klub vychází vstříc žádosti mladoboleslavských Bruslařů a po společné dohodě se vzájemné střetnutí posouvá,“ uvedli Západočeši. Pořádající klub dodal, že všechny vstupenky zůstanou v platnosti.
V neděli se tím pádem odehraje jen šest zápasů nejvyšší domácí soutěže. S odložením duelu na západě Čech je jisté, že České Budějovice se udrží bez ohledu na ostatní výsledky v čele tabulky i po víkendu. Motor vede pořadí s dvoubodovým náskokem právě před Škodou, která stejně jako lídr drží aktuálně čtyřzápasovou vítěznou sérii.
Pro ostatní týmy jsou Jihočeši momentálně z dosahu, třetí Třinec i čtvrtá Kometa mají na první místo čtyřbodovou ztrátu.