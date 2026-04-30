Mladá Boleslav hledala lídra do obrany. Z Plzně přivedla Zámorského

„Petra Zámorského osobně velmi dobře znám. Vím, jak je fyzicky i psychicky připravený, měl by to být jeden z lídrů. Je to hráč na přesilovku s velmi dobrou ranou. Když jsme se dozvěděli, že přijdeme o Filipa Pyrochtu a že máme možnost získat jeho, neváhali jsme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák, který v minulosti v Plzni působil.
Zámorský hrál za Plzeň čtyři roky, v poslední sezoně byl s 28 body nejproduktivnějším obráncem týmu. Odchovanec Zlína odehrál v extralize 574 zápasů, v nichž vstřelil 76 branek a přidal 187 asistencí. Vedle mateřského klubu a Plzně hrál i za Hradec Králové, Brno a Spartu. V roce 2014 získal se Zlínem mistrovský titul.
„Rozhodovalo více věcí. Cítil jsem zájem klubu a líbila se mi představa nové výzvy. Po letech v Plzni jsem cítil, že změna může být správný krok,“ řekl Zámorský. Uvedl, že je připravený převzít odpovědnost za výsledky Středočechů. „Tlak je součást mojí práce, takže to k tomu patří. Jsem na to zvyklý a velice se na to těším,“ dodal.