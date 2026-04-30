Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Mladá Boleslav hledala lídra do obrany. Z Plzně přivedla Zámorského

Autor: ,
  13:29
Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
Hlavní sudí posílá Litvínov do oslabení za faul na plzeňského Zámorského. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.
Plzeňský obránce Petr Zámorský čistí prostor před Nickem Malíkem v lednovém...
Litvínovský Koblasa si se Zámorským z Plzně nebral servítky.
Hromadná šarvátka v duelu Plzně s Litvínovem.
48 fotografií

„Petra Zámorského osobně velmi dobře znám. Vím, jak je fyzicky i psychicky připravený, měl by to být jeden z lídrů. Je to hráč na přesilovku s velmi dobrou ranou. Když jsme se dozvěděli, že přijdeme o Filipa Pyrochtu a že máme možnost získat jeho, neváhali jsme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák, který v minulosti v Plzni působil.

Zámorský hrál za Plzeň čtyři roky, v poslední sezoně byl s 28 body nejproduktivnějším obráncem týmu. Odchovanec Zlína odehrál v extralize 574 zápasů, v nichž vstřelil 76 branek a přidal 187 asistencí. Vedle mateřského klubu a Plzně hrál i za Hradec Králové, Brno a Spartu. V roce 2014 získal se Zlínem mistrovský titul.

„Rozhodovalo více věcí. Cítil jsem zájem klubu a líbila se mi představa nové výzvy. Po letech v Plzni jsem cítil, že změna může být správný krok,“ řekl Zámorský. Uvedl, že je připravený převzít odpovědnost za výsledky Středočechů. „Tlak je součást mojí práce, takže to k tomu patří. Jsem na to zvyklý a velice se na to těším,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Copak ho jde nemilovat? Vladař vzbudil úžas, spoluhráči věděli: On nic nepustí

Eltonův oblek i Zorrův klobouk. Pastrňák si libuje v módě, podívejte se na jeho outfity

Potvrzeno, Spartu přebírá Augusta: Chci se prezentovat úspěšným hokejem

„Hockeytown" nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Vladař vychytal postup čistým kontem, krok od druhého kola je i Dobeš

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Osmnáctka je jediný krok od medaile. Ve světovém semifinále čeká Švédsko

Pardubice završily příběhy a napříště ještě posílí. Jak zareaguje Sparta a Třinec?

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.