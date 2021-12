Jánošík prohrál bitku s Camarou, Boleslav s Pardubicemi celý zápas

Rozjeté Pardubice v hokejové extralize nezastavila ani Mladá Boleslav. V neděli na svém ledě podlehla Dynamu 2:4. „Z naší strany to nebylo ono. Samozřejmě jsme věděli, že Pardubice přijedou hrát z obrany, na rychlé protiútoky. Daly góly po buly, gól z rychlého protiútoku, jeden po naší ztrátě při přechodu do protiútoku. Hrály do obrany, hrály efektivně,“ chválil soupeře boleslavský kouč Radim Rulík.