Třinec potopil faul mladíka, hráči se zavřeli v kabině: Musíme si to vyříkat!

Svěřenci kouče Richarda Krále si připsali druhý cenný skalp v řadě, v pátek si totiž poradili s Pardubicemi, které porazili vysoko 5:1.

„To umístění si po nevydařené minulé sezoně užíváme dvojnásob,“ prohlásil útočník Tomáš Fořt. „Moc si toho vážíme my kluci, kteří jsme tu zůstali. Minulou sezonu jsme nezažili, abychom vyhráli třikrát za sebou nebo že bychom porazili Pardubice a Třinec za tři body.“

Bruslaři duel s Třincem rozhodli ve třetí třetině v pětiminutové přesilovce, kdy otočili stav z 2:1 na 2:3.

„Říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybychom z té pětiminutové přesilovky alespoň srovnali. A my dali dva góly, což je fantazie,“ pochvaloval si Fořt.

Důležité podle něj bylo, že hned na začátku dlouhé početní převahy vyrovnali: „To hodně pomůže, člověk se uklidní, protože ví, že už přesilovku využil, že pak může jen získat. K tomu jsme měli další čtyři a půl minuty.“

Rozhodčí ve 45. minutě s pomocí videa vyloučili třineckého Sikoru po souboji s Davidem Dvořáčkem do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.

David Bernad z Mladé Boleslavi se snaží zablokovat přihrávku Miloše Romana z Třince.

„Moc jsem to neviděl. Jen to, jak narazil do Dvořky, takže to nechci hodnotit,“ uvedl Fořt.

Byť Ocelářům se trest pro Sikoru zdál přísný, rozebírat ho nechtěli.

„Samozřejmě dva góly v oslabení vybízejí k tomu, že tam se utkání zlomilo,“ připustil třinecký kapitán Petr Vrána. „Úplně si nemyslím, že by nás to stálo zápas, ale měli jsme si to pohlídat.“

Jak vůbec viděl Sikorův zákrok?

„Byl to souboj. Siky věděl, že se ho někdo bude snažit atakovat, a šel do souboje naplno a druhý hráč asi ne tak úplně,“ odpověděl zkušený centr. „Ale to ke hře patří. Byl tam faul, rozhodčí ho posoudili, že byl na pět minut, ale my jsme od toho, abychom se ubránili. Bohužel jsme dostali dva góly a z vedení jsme najednou byli pod tlakem a museli dotahovat.“

Vrána odmítl, že by Sikorovi něco vyčítali.

„Je to mladý kluk, takových věcí se mu v kariéře stane ještě spousta. Taky jsem udělal hlouposti, musí se z toho poučit, musí nad tím popřemýšlet. Můžeme ho seřvat, ale nevím, zda to byl faul na pět minut. My jsme tu hlavně od toho, abychom si na ledě pomohli a oslabení ubránili. Kdyby se nám to povedlo, tak to ani nebudeme řešit. Siky je dost inteligentní, aby si vše vyhodnotil a věděl, jak na to reagovat.“

Fořt se blýskl gólem na 2:2 a asistencí u vítězné branky Čajky. „Trefil jsem se po dlouhé době, takže jsem rád, že jsem týmu pomohl,“ komentoval vydařený duel.

Blízko k trefě byl už v 17. minutě, ale Ondřej Kacetl puk chytil na brankové čáře. Aspoň podle rozhodčích, kteří si situaci kontrolovali ze záznamu.

„Jak ta střela šla do tyčky, hned jsem byl přesvědčený, že to jde do brány. Zvedal jsem ruce,“ uvedl Fořt. „Skalda (Pavol Skalický) říkal, že gólman puk přikryl a lapačkou zajel za čáru, ale to už jsem neviděl.“

Brankář Mladé Boleslavi Dominik Furch se snaží zabránit zakončení Marka Daňa z Třince.

Zatímco mladoboleslavští hokejisté už dávno byli na cestě domů, Oceláři dlouho po utkání, asi 45 minut, seděli zavřeni v šatně.

„Musíme si k tomu něco říct. Teď má extraliga pauzu, takže máme čas na odpočinek, na trénování a přípravu na další část sezony,“ konstatoval Vrána.

Kacetl dodal, že si mají co vyříkat. „Protože jsme tam, kde vůbec nechceme být a v některých zápasech nepůsobíme úplně dobře jako tým,“ uvedl gólman, který se dočkal premiérové poznámky do reprezentace. „Potřebovali jsme si leccos před pauzou říct, abychom věděli, na čem pracovat, a vypilovali to k tomu, aby ten dobrý stroj zase fungoval, jak má, protože teď docela drhne.“