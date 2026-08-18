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Tipsport extraliga 2026/27

Mladá Boleslav nestačila v přípravě na Jihlavu, Třinec si poradil se Zvolenem

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  20:24

Mela hokejistů před brankou Mladé Boleslavi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3:4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4:0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary vyhrály i díky hattricku útočníka Jana Bambuly nad prvoligovým Sokolovem 6:3.

Mladá Boleslav po porážkách s Libercem vyhrála nad pražskou Spartou 3:1, ale na ledě Dukly na to nenavázala. A to i přesto, že už po pěti sekundách vedli Středočeši díky gólu Dávida Grígera.

Ve druhé třetině vyrovnal v přesilové hře Richard Cachnín a stav otočil Lotyš Edgars Kulda. V závěrečné části v početní výhodě odpověděl Radek Koblížek. Domácím vrátil v přesilovce vedení Kanaďan Todd Winder. Prodloužení vynutil v další početní výhodě umocněné hrou bez brankáře 28 vteřin před koncem Pavol Skalický, ale po 39 sekundách nastavení rozhodl zadák Adam Srdínko.

Třinec po výhrách nad Frýdkem-Místkem a Slovanem Bratislava uspěl i podruhé proti slovenskému soupeři. Proti Zvolenu otevřel skóre po 33 sekundách kapitán Martin Růžička. V 29. minutě zvýšil v přesilové hře Michal Kovařčík a za 76 sekund se prosadil také obránce Marian Adámek. V čase 45:56 se ještě trefil podruhé Michal Kovařčík. Brankář Ondřej Kacetl udržel čisté konto.

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Karlovy Vary měly za sebou jen modelový zápas svého týmu rozděleného na dvě části z minulého úterý a v Sokolově prohrávaly v 11. minutě už 0:2 po brankách Martina Osmíka a Jaromíra Kverky, který skóroval v početní výhodě. Ve druhé části smazali ztrátu Bambula a v přesilové hře Nick Jones, ale ve 38. minutě vrátil vedení Baníku Jan Dalecký. V závěrečném dějství zahájil obrat v přesilovce Bambula, potom skórovali obránci Josef Myšák s Pavlem Kůrkou a v 57. minutě dovršil Bambula hattrick.

Přípravné zápasy
18. 8. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : BK Mladá Boleslav BK Mladá Boleslav 4:3P (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)
Góly:
27:32 Chachnín (Čachotský, Harkabus)
34:49 Kulda (Harkabus)
56:12 Winder (Kulda, Lhoták)
60:39 Srdínko (Burkov)
Góly:
00:05 Gríger
47:49 Koblížek (Fořt, Lakatoš)
59:32 Skalický (Lakatoš)
Sestavy:
Beran (Žajdlík) – Srdínko, Strejček, Mareš, Riedl, Dundáček, Ozols, Chvátal – Lhoták, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Štefančík, Kupriianov, Burkov – Harkabus, Brož, Michnáč.
Sestavy:
Furch (Mokry) – Jánošík (C), Skärberg, Moravec, Pavlík, Budík, Kubíček, Jansa – Skalický (A), Gríger, Koblížek – Rekonen, Morand, Martel – Buchtele, Fořt (A), Lakatoš – Gavars, Matějka, Gardoň.

Rozhodčí: Sapík, Ondráček – Trávník, Augusta

Počet diváků: 1479

Přípravné zápasy
18. 8. 2026 17:00
HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec : HKM Zvolen 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly:
00:33 M. Růžička (O. Kovařčík, M. Kovařčík)
28:49 M. Kovařčík (Nestrašil, O. Kovařčík)
30:05 Adámek
45:56 M. Kovařčík (Nestrašil, Koch)
Góly:
Sestavy:
Kacetl (Javorek) – Adámek (A), Pyrochta, J. Galvas, Koch, Aubrecht, Průšek – Nestrašil (A), M. Kovařčík, O. Kovařčík – M. Růžička (C), Voženílek, Flynn – Kubiesa, Hudáček, Hrehorčák – R. Švančara.
Sestavy:
Klimeš (Brezáni) – Ďaloga (C), Barcík, Fairbrother, Romančík, Brejčák, Kowalczyk, Uhlík – Marcinek (A), Kalmikov, Nauš (A) – Kolenič, Nemec, Josling – Tkáč, Brumerčík, Macek – Lašák, Rajnoha, Kukos.

Rozhodčí: Hradil, Obadal – Peluha, Axman

Přípravné zápasy
18. 8. 2026 17:00
HC Energie Karlovy Vary HC Energie Karlovy Vary : HC Baník Sokolov 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)
Góly:
24:44 Bambula (Jones, Šťastný)
27:09 Jones (Koffer)
44:28 Bambula (Myšák)
52:54 Myšák (Jiskra)
56:03 Kůrka (Dyk)
56:25 Bambula (Mamčics, Šťastný)
Góly:
03:37 Osmík
10:54 Kverka
37:41 Dalecký (Osmík)
Sestavy:
Daniel Král (Pešout) – Eronen, Mamčics, Postl, Myšák (C), Kůrka, Dyk – Lukošik, M. Váňa, Sapoušek – Bambula, Jones, Šťastný – P. Tomek, Egle, Jiskra – Koffer, Minárik, T. Redlich.
Sestavy:
Dybal (Habal) – Perčič, Pulpán, Klejna, Dlapa, Dorot, Anton, Vogel – Šiler, Kverka, Vracovský – Dalecký, Osmík, Šik – Lučkin, Matyáš Adámek, Dommers – Scafari, J. Kučera, Jakub Bednařík.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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