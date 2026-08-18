Mladá Boleslav nestačila v přípravě na Jihlavu, Třinec si poradil se Zvolenem

Mladá Boleslav po porážkách s Libercem vyhrála nad pražskou Spartou 3:1, ale na ledě Dukly na to nenavázala. A to i přesto, že už po pěti sekundách vedli Středočeši díky gólu Dávida Grígera.
Ve druhé třetině vyrovnal v přesilové hře Richard Cachnín a stav otočil Lotyš Edgars Kulda. V závěrečné části v početní výhodě odpověděl Radek Koblížek. Domácím vrátil v přesilovce vedení Kanaďan Todd Winder. Prodloužení vynutil v další početní výhodě umocněné hrou bez brankáře 28 vteřin před koncem Pavol Skalický, ale po 39 sekundách nastavení rozhodl zadák Adam Srdínko.
Třinec po výhrách nad Frýdkem-Místkem a Slovanem Bratislava uspěl i podruhé proti slovenskému soupeři. Proti Zvolenu otevřel skóre po 33 sekundách kapitán Martin Růžička. V 29. minutě zvýšil v přesilové hře Michal Kovařčík a za 76 sekund se prosadil také obránce Marian Adámek. V čase 45:56 se ještě trefil podruhé Michal Kovařčík. Brankář Ondřej Kacetl udržel čisté konto.
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Karlovy Vary měly za sebou jen modelový zápas svého týmu rozděleného na dvě části z minulého úterý a v Sokolově prohrávaly v 11. minutě už 0:2 po brankách Martina Osmíka a Jaromíra Kverky, který skóroval v početní výhodě. Ve druhé části smazali ztrátu Bambula a v přesilové hře Nick Jones, ale ve 38. minutě vrátil vedení Baníku Jan Dalecký. V závěrečném dějství zahájil obrat v přesilovce Bambula, potom skórovali obránci Josef Myšák s Pavlem Kůrkou a v 57. minutě dovršil Bambula hattrick.
27:32 Chachnín (Čachotský, Harkabus)
34:49 Kulda (Harkabus)
56:12 Winder (Kulda, Lhoták)
60:39 Srdínko (Burkov)
00:05 Gríger
47:49 Koblížek (Fořt, Lakatoš)
59:32 Skalický (Lakatoš)
Beran (Žajdlík) – Srdínko, Strejček, Mareš, Riedl, Dundáček, Ozols, Chvátal – Lhoták, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Štefančík, Kupriianov, Burkov – Harkabus, Brož, Michnáč.
Furch (Mokry) – Jánošík (C), Skärberg, Moravec, Pavlík, Budík, Kubíček, Jansa – Skalický (A), Gríger, Koblížek – Rekonen, Morand, Martel – Buchtele, Fořt (A), Lakatoš – Gavars, Matějka, Gardoň.
Rozhodčí: Sapík, Ondráček – Trávník, Augusta
Počet diváků: 1479
00:33 M. Růžička (O. Kovařčík, M. Kovařčík)
28:49 M. Kovařčík (Nestrašil, O. Kovařčík)
30:05 Adámek
45:56 M. Kovařčík (Nestrašil, Koch)
Kacetl (Javorek) – Adámek (A), Pyrochta, J. Galvas, Koch, Aubrecht, Průšek – Nestrašil (A), M. Kovařčík, O. Kovařčík – M. Růžička (C), Voženílek, Flynn – Kubiesa, Hudáček, Hrehorčák – R. Švančara.
Klimeš (Brezáni) – Ďaloga (C), Barcík, Fairbrother, Romančík, Brejčák, Kowalczyk, Uhlík – Marcinek (A), Kalmikov, Nauš (A) – Kolenič, Nemec, Josling – Tkáč, Brumerčík, Macek – Lašák, Rajnoha, Kukos.
Rozhodčí: Hradil, Obadal – Peluha, Axman
24:44 Bambula (Jones, Šťastný)
27:09 Jones (Koffer)
44:28 Bambula (Myšák)
52:54 Myšák (Jiskra)
56:03 Kůrka (Dyk)
56:25 Bambula (Mamčics, Šťastný)
03:37 Osmík
10:54 Kverka
37:41 Dalecký (Osmík)
Daniel Král (Pešout) – Eronen, Mamčics, Postl, Myšák (C), Kůrka, Dyk – Lukošik, M. Váňa, Sapoušek – Bambula, Jones, Šťastný – P. Tomek, Egle, Jiskra – Koffer, Minárik, T. Redlich.
Dybal (Habal) – Perčič, Pulpán, Klejna, Dlapa, Dorot, Anton, Vogel – Šiler, Kverka, Vracovský – Dalecký, Osmík, Šik – Lučkin, Matyáš Adámek, Dommers – Scafari, J. Kučera, Jakub Bednařík.