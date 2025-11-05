Tipsport extraliga 2025/26

Návrat velkého trenérského jména. Hořava zpět v extralize, povede Mladou Boleslav

Autor:
  9:21aktualizováno  10:05
V hokejovém zákulisí se v minulosti úspěšné spojení probíralo už několik týdnů. Teď je vše oficiálně potvrzeno. Miloslav Hořava se vrací do extraligy a stává se staronovým trenérem aktuálně dvanácté Mladé Boleslavi, asistenty mu budou dělat Petr Haken a Martin Slánský, kteří vedli mužstvo po odvolání Richarda Krále.
Pardubický trenér Miloš Hořava sleduje dění na ledě během šestého finále proti...

Pardubický trenér Miloš Hořava sleduje dění na ledě během šestého finále proti Kometě Brno. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Miloš Hořava hlavní trenér HC Dynamo Pardubice
Pardubický trenér Miroslav Hořava během třetího finále extraligy na ledě Komety...
Miloslav Hořava na střídačce Sparty.
Hlavní trenér hokejové Sparty Pavel Gross komunikuje s asistentem Miloslavem...
55 fotografií

„Je to zkušený a velmi respektovaný kouč a my jsme rádi, že se nám podařilo s ním dohodnout na spolupráci prozatím do konce této sezony,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Jan Tůma.

Hořava míří do Boleslavi už potřetí v kariéře.

Poprvé zde krátce zakotvil před jedenadvaceti lety, shodou okolností měl k ruce právě Hakena. „Rozumí si, oba o další vzájemnou spolupráci podle mě hodně stáli, takže nám to dává smysl,“ řekl Tůma.

Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu

V sezoně 2018/19 s sebou uznávaný trenérský odborník přivedl současného reprezentačního kouče Radima Rulíka a Pavla Pateru, který má na povel Karlovy Vary.

Společně dotáhli mužstvo do čtvrtfinále, následovaly dvě semifinálové účasti. Už bez Hořavy, kterého tehdy zlákala těžko odmítnutelná nabídka ze Sparty.

Teď přebírá Boleslav v nesnadné situaci, na dvanáctém místě tabulky. S náskokem jedenácti bodů na poslední Litvínov, se stejným počtem bodů (23), jako má třinácté Kladno. S druhým nejhorším útokem v soutěži a několika oporami, co potřebují probudit.

Miloslav Hořava na střídačce Sparty.

První trénink s hráči absolvuje ve středu dopoledne, na střídačce bude s ním, Hakenem a Slánským během zápasů udílet pokyny i sportovní ředitel Tomáš Vlasák.

Úkol zní jasně: dostat tým do klidnějšího středu tabulky. Tam, kde se pohyboval v předchozí sezoně.

V play off měl pod taktovkou Richarda Krále na dosah postup mezi nejlepší čtyřku, ale v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále prohrál na ledě Hradce Králové 0:3.

Trenér Král se vrací do druhé nejvyšší soutěže, povede pardubické béčko

Bývalý výborný extraligový centr na střídačce chybí od 26. října, ve funkci skončil po domácí porážce 1:2 s Vítkovicemi. Bez práce dlouho nezůstal, vrátil se do Pardubic, kde nastoupil k prvoligovému béčku.

Jeho boleslavský nástupce se v extralize objevuje po půlroční odmlce.

V lednu přebral Pardubice, hvězdné mužstvo dokázal zvednout. Postoupil s ním až do finále, sahal po titulu, ale v sedmém duelu se nakonec radovala Kometa.

Hokejisté Mladé Boleslavi vstřebávají už šestou porážku z posledních sedmi...
Hokejisté Mladé Boleslavi se radují z gólu do sítě Liberce.

„I když to nevyšlo, Miloš má naše uznání. Jednoznačně potvrdil vizitku jednoho z nejuznávanějších trenérů u nás,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Hořava po vypršení smlouvy v klubu skončil. V minulosti koučoval Kladno, Znojmo, Karlovy Vary, Plzeň či Litvínov, kde si s Rulíkem v roce 2015 užili mistrovské oslavy.

V posledních letech strávil nejvíce času na Spartě, spolupracoval s Josefem Jandačem či Pavlem Grossem, kteří si jeho odbornost a profesionalitu náramně pochvalovali.

I proto po něm Boleslav opět sáhla. A věří, že nakopne sezonu k lepšímu.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Velké trenérské jméno zpět v extralize. Hořava už potřetí povede Mladou Boleslav

Aktualizujeme

V hokejovém zákulisí se v minulosti úspěšné spojení probíralo už několik týdnů. Teď je vše oficiálně potvrzeno. Miloslav Hořava se vrací do extraligy a stává se staronovým trenérem aktuálně dvanácté...

5. listopadu 2025  9:21,  aktualizováno  9:55

Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

Pomalinku ztrácejí náboj. Od sestupu Zlína z nejvyšší soutěže to totiž bude už jejich čtrnáctý vzájemný zápas v základní části Maxa ligy. Výsledek středečního hokejového derby Beranů se Vsetínem na...

5. listopadu 2025  9:40

Pastrňák a Nečas asistovali, Zacha pálil. Tři čeští gólmani brali v NHL výhru

Hokejisté Bostonu se v NHL radovali už ze čtvrté výhry v řadě, na úterním úspěchu 4:3 po nájezdech proti Islanders se podíleli i Češi David Pastrňák (0+1) a Pavel Zacha (1+0). Jednu přihrávku ve...

5. listopadu 2025  6:50,  aktualizováno  8:30

Že s hráči v NHL nekomunikujeme? To je naprostý nesmysl, ohradil se Pavelec

Zpoza moře přiletěla o víkendu zvláštní zpráva. 24letý český brankář Montreal Canadiens a velmi pozitivní překvapení NHL Jakub Dobeš si měl postěžovat na přístup české hokejové reprezentace před...

4. listopadu 2025  15:45

Utrápený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí

Oblíbenec ústeckých fanoušků je zpátky na střídačce hokejového Slovanu, ale spíš než na mávnutí kouzelným proutkem to vypadá na těžkou šichtu. Obnovená premiéra Miroslava Macha skončila dalším...

3. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  4. 11. 15:19

Slováci vzali na milost potížisty. Opora se omluvila za zkrat, o olympiádu i tak přijde

Když se Marian Studenič loni během olympijské kvalifikace odpojil od zbytku týmu, vyvolal na Slovensku pozdvižení. Vypěnil, nechal se unést. Zpětně uznal chybu. Teď má dveře do hokejové reprezentace...

4. listopadu 2025  15:05

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu předvedou na Finských hrách (Karjala Cup). Program zápasů, výsledky, soupisky i kde turnaj sledovat...

4. listopadu 2025  14:34

Ztratí Pastrňák dalšího parťáka? Boston zvažuje výměny, odejít může i Zacha

Jeho budoucnost se řešila už v minulé sezoně, jinak tomu není ani na startu té aktuální. O útočníka Pavla Zachu je mezi týmy NHL zájem, ale vedení hokejového Bostonu s ničím nespěchá. I tak ale...

4. listopadu 2025  12:48

Hronek asistoval u výhry, Slovák Dvorský zapsal premiérový gól v NHL

Ve čtyřech pondělních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Obránce Filip Hronek asistoval u výhry Vancouveru 5:4 po prodloužení z ledu Nashvillu. Útočník David Tomášek se tentokrát nevešel do...

4. listopadu 2025  6:57,  aktualizováno  7:44

Vary a Vítkovice mění útočníky. Bambula se přesouvá do Čech, Energii opouští Šír

Jan Bambula odešel z Vítkovic do Karlových Varů výměnou za jiného útočníka Jana Šíra. Oba kluby o transakci informovaly na svých webech. „Ridera hledala defenzivního hráče s předností hrát oslabení,...

3. listopadu 2025  17:02

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

3. listopadu 2025  14:05

Dostál exceloval, i tak se ale omlouval. Jeho risk dříve vyděsil i Pastrňáka

Čas od času to vyzkouší. Riskantní tah, který vyjde jen hrstce brankářů. Lukáš Dostál si i tak věří. Možná proto, že mezi vybranou společnost už patří. Na jaře 2022 se zapsal mezi střelce v AHL, v...

3. listopadu 2025  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.