Návrat velkého trenérského jména. Hořava zpět v extralize, povede Mladou Boleslav

„Je to zkušený a velmi respektovaný kouč a my jsme rádi, že se nám podařilo s ním dohodnout na spolupráci prozatím do konce této sezony,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Jan Tůma.
Hořava míří do Boleslavi už potřetí v kariéře.
Poprvé zde krátce zakotvil před jedenadvaceti lety, shodou okolností měl k ruce právě Hakena. „Rozumí si, oba o další vzájemnou spolupráci podle mě hodně stáli, takže nám to dává smysl,“ řekl Tůma.
V sezoně 2018/19 s sebou uznávaný trenérský odborník přivedl současného reprezentačního kouče Radima Rulíka a Pavla Pateru, který má na povel Karlovy Vary.
Společně dotáhli mužstvo do čtvrtfinále, následovaly dvě semifinálové účasti. Už bez Hořavy, kterého tehdy zlákala těžko odmítnutelná nabídka ze Sparty.
Teď přebírá Boleslav v nesnadné situaci, na dvanáctém místě tabulky. S náskokem jedenácti bodů na poslední Litvínov, se stejným počtem bodů (23), jako má třinácté Kladno. S druhým nejhorším útokem v soutěži a několika oporami, co potřebují probudit.
První trénink s hráči absolvuje ve středu dopoledne, na střídačce bude s ním, Hakenem a Slánským během zápasů udílet pokyny i sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Úkol zní jasně: dostat tým do klidnějšího středu tabulky. Tam, kde se pohyboval v předchozí sezoně.
V play off měl pod taktovkou Richarda Krále na dosah postup mezi nejlepší čtyřku, ale v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále prohrál na ledě Hradce Králové 0:3.
Bývalý výborný extraligový centr na střídačce chybí od 26. října, ve funkci skončil po domácí porážce 1:2 s Vítkovicemi. Bez práce dlouho nezůstal, vrátil se do Pardubic, kde nastoupil k prvoligovému béčku.
Jeho boleslavský nástupce se v extralize objevuje po půlroční odmlce.
V lednu přebral Pardubice, hvězdné mužstvo dokázal zvednout. Postoupil s ním až do finále, sahal po titulu, ale v sedmém duelu se nakonec radovala Kometa.
„I když to nevyšlo, Miloš má naše uznání. Jednoznačně potvrdil vizitku jednoho z nejuznávanějších trenérů u nás,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.
Hořava po vypršení smlouvy v klubu skončil. V minulosti koučoval Kladno, Znojmo, Karlovy Vary, Plzeň či Litvínov, kde si s Rulíkem v roce 2015 užili mistrovské oslavy.
V posledních letech strávil nejvíce času na Spartě, spolupracoval s Josefem Jandačem či Pavlem Grossem, kteří si jeho odbornost a profesionalitu náramně pochvalovali.
I proto po něm Boleslav opět sáhla. A věří, že nakopne sezonu k lepšímu.