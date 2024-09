Kanaďan McKegg posílil Mladou Boleslav, v NHL prošel sedmi týmy

Středočeši o jeho příchodu informovali na webu.

McKegga si do NHL vybralo na draftu v roce 2010 z 62. místa Toronto, v jehož dresu také debutoval mezi hokejovou elitou. Později oblékal také dres Floridy, Tampy Bay, Pittsburghu, Caroliny, New York Rangers či Bostonu.

V základní části NHL nastoupil do 233 zápasů a připsal si 39 bodů za 21 gólů a 18 asistencí. V 18 utkáních play off přidal dvě branky. V minulé sezoně odehrál v AHL za Bakersfield, který je farmářským týmem Edmontonu, včetně vyřazovacích bojů 65 utkání a nastřádal 29 bodů (7+22).

„Je to ten dlouho hledaný centr. Ta nejlepší varianta, na které jsme pracovali. Greg má spoustu zkušeností, ačkoliv jsme si vědomi toho, že v Evropě bude poprvé,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Vlasák. „Má velmi dobré buly. V zámoří měl danou nějakou roli, ale my počítáme s tím, že u nás zvládne přesilovky i oslabení. A v neposlední řadě je to skvělý charakter do kabiny,“ dodal Vlasák.

McKegg má pomoci zacelit mezeru za jinou zámořskou posilu, kterou měl být americký útočník Steve Moses. Pětatřicetiletý hráč, jež odehrál minulou sezonu v Brně, si v srpnu během tréninku poranil achilovku, s prasklou šlachou musel na operaci a jeho rekonvalescence by měla trvat šest měsíců.