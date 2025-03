Boleslav se omlouvá rozhodčím, Ševc se k hrůznému výroku zatím nevyjádřil

„Touto cestou se jménem klubu BK Mladá Boleslav omlouvám čtveřici rozhodčích ze včerejšího utkání v Hradci Králové za neakceptovatelný slovní útok sportovního manažera Martina Ševce po skončení zápasu,“ stojí v krátkém prohlášení klubového generálního manažera Jana Tůmy.

Reagoval tak na úlet, který následoval po pondělní prohře Bruslařů 2:4.

Ševc podle zápisu na adresu rozhodčích prohlásil: „Z..di zasraný, chcípněte včetně tvojí rodiny.“

„Takovýmto způsobem se jako klub nechceme prezentovat. Samozřejmě očekávám i osobní omluvu všem aktérům přímo od Martina Ševce,“ dodal Tůma.

Středočeský celek ve čtvrtfinále vedl 2:0 na zápasy, nyní ale jeho soupeř vývoj obrátil. Sérii jednoznačně ovlivnila chyba sudích ve třetím duelu, v němž Boleslav ještě necelé čtyři minuty před koncem střežila náskok 3:2 a hrála přesilovku, načež rozhodčí chybně uznali branku Davida Šťastného po odpískání.

Ani velký přešlap, ani případné omyly v dalších utkáních však podobné výlevy rozhodně neospravedlňují.

„Vůbec nevím, co Ševc dělá po skončení zápasu na střídačce. Nemá tam co dělat. Všechno bude řešit disciplinárka. Musíme to zastavit. Ať má Ševc jakýkoliv pohled a ať je emočně nastavený, jak chce, měl by se raději sbalit a odjet z areny,“ rozhodl se po souběžně hraném duelu Sparty s Třincem okamžitě promluvit i extraligový šéf Martin Loukota.

Incidentů v extralize přibývá, kromě Ševce v předchozích dnech došlo na facku vulgárnímu karlovarskému fanouškovi kustodem Komety, nástup třinecké fanynky do sparťanského autobusu nebo nebezpečné rozmontování plexiskla hradeckými fanoušky právě v klání s Boleslaví.