Divočina, jakou extraliga potřebovala. A Boleslav taky. Kouč Král si ulevil: Pekelný!

„Věřím tomu, že teď je výhoda na naší straně,“ poznamenal před kamerami OnePlay boleslavský trenér Richard Král. Navenek klidný, uvnitř po nervy drásajícím výkonu svého celku a výhře 6:5 v prodloužení jistě rozechvělý.

Jeho svěřenci si ale právě vynutili sedmý zápas. Doma, kde se jim v průběhu sezony nedařilo. Přes pošramocenou psychiku, po křivdě, která se evidentně v šatně držela dál.

Večerní bitva spěla k tomu, že Bruslaři zažijí na vlastním ledě další selhání.

Po závěrečném klání základní části, kdy s Kladnem navzdory vedení 5:1 prohráli 5:8. Kdy s Hradcem ve třetím čtvrtfinále promrhali náskok 3:1 i kvůli nesprávně uznané Šťastného brance po odpískání.

„Třetí zápas byl dost zvláštní tím, co se stalo,“ zavzpomínal Král. „A tenhle taky.“

Najednou to tady bylo zas. První třetina dohraná s tříbrankovým rozdílem. Až se ze stavu 3:0 postupně stalo skóre 3:5. Od 54. minuty Boleslav doháněla dvougólové manko.

Dominik Furch v brance Boleslavi už zasáhnout nestihne, Hradec snižuje.

Ale tentokrát úspěšně. Zavelel finský trojlístek v domácí sestavě. Odcházející diváky hned 39 sekund po hradeckém pátém gólu posílal zpátky na místa zadák Alex Lintuniemi, jenž zakončoval do odkryté branky zakončující.

Hned za dalších 58 vteřin, v čase 55:05, vyrovnal Julius Junttila. A stojícího brankáře Novotného v 74. minutě zaskočil obtáčející se Aleksi Rekonen. Středočechům právě vystřelil rozhodující klání.

Vyrovnávací gól Juliuse Junttily na 5:5

„Úžasný zápas. Cítíme úlevu a radost, že sezona neskončila,“ popisoval Rekonen. „Všechno z oslav si pamatuju, jak se tam najednou začali hrnout spoluhráči. Zasloužili jsme si vyhrát za to, jak jsme pracovali. A musíme takhle makat dál.“

„Takový zápas jsem snad ještě nezažil, šílený!“ prohodil zase Junttila. Nejvýraznější Seveřan, jenž zapsal hned čtyři body za dvě branky a dvě asistence.

Čtyři byli i brankáři, co se ve středu v akci ukázali. Za stavu 3:0 střídali hosté, po pětigólové otočce neochotně odešel i Furch, jeho náhradník Růžička pak kolegy podržel mimo jiné klidným zákrokem v prodloužení proti sólu Dmowského.

„Já si ani nemyslím, že by nás Boleslav přehrála. Myslím, že celý zápas jsme byli lepší,“ pronesl kouč Tomáš Martinec. „Ale to je hokej, asi to tak mělo být, sedmý zápas máme doma, věřím, že to bude výhoda.“

„Na Hradec si věříme,“ kontroval Král. „Hlava je mocná čarodějka. Fungovalo to na obou stranách, u nás za stavu 3:0 zbytečný strach o výsledek, u nich zase při skóre 3:5. Zápas divoký, pro nás trenéry pekelný. Musíme v pátek nastoupit sebevědomě tak jako dnes.“

Bruslaři se nakopli. Zářez ze třetího mače je právě teď pryč. A to dělá rovněž velkou radosti i extralize. Ještě poté, co její šéf Martin Loukota musel vystupovat proti odpornému vyjádření sportovního manažera klubu Martina Ševce.

Do popředí také vystupovaly události typu prostořekosti třineckého forvarda Marka Daňa nebo násilí brněnského kustoda Tomáše Dyčky vůči vulgárním fanouškům Karlových Varů.

Po dalším divokém večeru, ovšem tentokrát konečně výhradně na kluzišti, se zase hokej upíná tam, kam má.