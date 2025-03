Výhru Hradce necháváme, remízu vracíme! Fortuna reaguje na gól, který neměl platit

Hokejisté Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Hradce ve třetím čtvrtfinálovém utkání. | foto: ČTK

„Výsledek zápasu je dán, proto tikety podané na vítězství Hradce zůstávají výherní. Sázky na remízu nebo neprohru Mladé Boleslavi a další související tikety ale vyhodnotíme kurzem 1, čímž prakticky dojde ke vrácení vkladů,“ vysvětlil hlavní bookmaker Fortuny Timo Polinský.

Sázková kancelář tak zareagovala na moment z 57. minuty utkání, kdy David Šťastný z Hradce Králové překonal mladoboleslavského brankáře Dominika Furcha. Ovšem až poté, co byla přerušena hra.

Sudí gól po kontrole u videa přesto uznali. Během pátku ale Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) uvedla, že rozhodčí pochybili a trefa platit neměla.

Šťastného vyrovnávací branka na 3:3 se ukázala jako klíčová, o minutu později Východočeši dovršili velký obrat v závěrečné třetině a v sérii snížili na 1:2.

Boleslav se po utkání proti rozhodnutí ohradila v klubovém prohlášení. A i když dal Středočechům verdikt APK LH za pravdu, ztracený bod ve čtvrtfinálové bitvě jim už nikdo nevrátí.

To sázkaři se naopak můžou těšit na refundaci vkladů, pokud věřili v neprohru Bruslařů po základní hrací době či tipovali počet gólů v utkání. A o kolik peněz v této situaci jde?

„Celkem se jedná o částku 637 500 Kč a 3 125 tiketů, vratka se týká třeba i sázek na přesné skóre 3:3 nebo méně než sedm branek v utkání. Klub z Boleslavi to, co se v zápase stalo, asi zvrátit nedokáže, my ale tu možnost směrem k našim klientům máme a rozhodli jsme se ji využít,“ přiblížil Polinský.

Na rozdíl od hokejistů z města automobilů tak panuje radost alespoň v části sázkařské komunity.