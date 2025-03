Skandál, co zahýbal extraligou. A znovu trpí Boleslav. Je chyba v systému?

Na moment ze čtvrtečního večera právě její diváci jen tak nezapomenou. V následujících hodinách zírali na jeden z největších skandálů v historii české nejvyšší soutěže.

Gól hradeckého útočníka Davida Šťastného na ledě Středočechů, který zvrátil třetí čtvrtfinálový duel obou celků (3:4), a třeba poznamená i sérii obecně, hlavní sudí Roman Mrkva s Reném Hradilem podle jejich šéfa Vladimíra Pešiny z řídicí organizace APK neměli uznat.

„Pro zbytek sezony byli vyřazeni z nominační listiny,“ stojí v tiskové zprávě. Po kaskádě omylů, kterou načali špatným postavením a jedním chybným písknutím, dopískali.

Na situaci byli dva, k dispozici měli video. Jak mohli vyrobit minelu v podobě platné branky? Ukazuje se, že ani pohledy mezi experty na diskutovaný verdikt nepůsobily příliš jednotně. Ale pojďme postupně.

Boleslav v zápase vede 3:2, hraje přesilovku a přibližně čtyři minuty ji dělí od luxusního náskoku 3:0 na zápasy, od haldy „mečbolů“.

Brankář Mladé Boleslavi Dominik Furch během třetího čtvrtfinále proti Hradci Králové.

Načež rozhodčí po Šťastného střele přerušuje hru, sám autor úvodní akce pak od zadního mantinelu najde nekrytý kotouč pod gólmanem Furchem, umně ho čepelí vytáhne a pošle za brankovou čáru.

Stane se tak zhruba vteřinu po písknutí. Vjemu, který z ucha do mozku doputuje za pár setin sekundy. Na sluchový podnět člověk reaguje rychleji, než jak je tomu u zraku. Třeba sprinteři po výstřelu hravě vystartují do dvou desetin sekundy, elitní do patnácti setin.

Trénovaní hokejisté na tom nebudou o moc hůř. Rozhodně ne tak jako u vyrovnávací akce, co práh několikanásobně překročila a muži v pruhovaném ji nakonec učinili regulérní. Přímo na ledě ještě pochybili, když ani neukázali gesto, jestli branku uznávají, či nikoliv. A jeli k monitoru se záznamem.

„Následný přezkum u videa neměl vést k uznání gólu, právě kvůli hvizdu rozhodčího a jeho vlivu na bránící hráče,“ upozornil Pešina na jednu ze dvou klíčových chyb. Tou druhou byla předčasnost písknutí.

Mrkva s Hradilem se už během zápasu hájili, první z nich rozčílenému domácímu trenérovi Richardu Královi řekl při vysvětlovaní mimo jiné větu: „On se ani nehnul.“

Narážel na brankáře Furcha, na němž skutečně není znát, že by na přerušení výrazněji reagoval. Otázka je, jestli vypnul uvnitř a přestal chytat. To už ze záznamu vyčíst nelze.

Hokejisté Hradce Králové slaví gól do sítě Boleslavi ve třetím čtvrtfinálovém utkání.

Devátý bod pravidla 37.3 stanovuje, že se u videa zkoumá situace, „zda puk vnikl do branky při pokračující hře, ačkoliv rozhodčí zapískal poté, co ztratil puk z dohledu, ale výsledek akce tím nebyl ovlivněn.“

Z tak nejasně formulované normy, která platí v soutěžích pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace IIHF, vzniká také dojem, že se sudí snad řídili jejím teoretickým zněním a soustředili se přitom na pozorování Furcha.

Pravidlo vytváří ohromnou mezírku, která se s oblibou označuje za „šedou zónu“. Výklad, jak postupovat, už veřejnost dost dobře nezná. Náramně to připomíná nepořádek při hraní rukou ve fotbale, že?

Klidu nepřispívá ani nešvar, kdy hráči a trenéři sami pravidla, jimž podléhají, zevrubně neznají. Nic z toho samozřejmě neomlouvá arbitry, kteří procházejí různými školeními. Poněvadž ale měli k ruce všechny dostupné nástroje a řešili potíž v tandemu, nabízí se spíš podstatná otázka, jestli hlavní chyba neleží v systému.

Pravidlo se jistě zavádělo v dobré víře kvůli upísknutím, je ovšem dost vágně vymezené a nyní všichni viděli jeho mizerné uplatnění v praxi. Bohužel v nejdůležitější a nejsledovanější části sezony.

A v neprospěch Boleslavi, jež si jen připomněla čtyři roky starý zářez ze sedmého semifinále s Třincem, který i tehdy sudí Hejduk odnesl pokutou a stopkou.

„Tohle je hnus. Člověk se musí jen smát,“ čertil se kouč Pavel Patera poté, co rozhodčí přehlédli sekání na unikajícího Bičevskise při vlastním oslabení ve třech. Vzápětí místo trestného střílení dal vítězný gól Martin Růžička. Bruslaři vypadli.

„Vidí to celá republika. Bylo to nefér,“ dodal Patera. Poslední slovo po čtvrtku použil i kapitán Adam Jánošík, jehož poškozený tým padl. A protože ztratil i druhý domácí duel, série se do Hradce Králové stěhuje za stavu 2:2.