POHLED: Průšvih v Boleslavi. Čemu věřit? Extraliga se už ze zářezu letos nevyhrabe

Mladoboleslavský brankář Dominik Furch házel lahví směrem k rozhodčím, horlivě s nimi diskutoval, později roztřískal hůl o branku. Zuřil, pěnil a proklínal.

Vždyť slyšel písknutí, sudí přerušili hru. Tak jak může někdo přijet za jeho zády, vyšťourat puk zpod jeho betonů a slavit gól?

Na ledě navíc rozhodoval jeden z nejzkušenějších a nejostřílenějších mužů v pruhovaném René Hradil. Kapacita v oboru.

S kolegou Romanem Mrkvou usedli k videu a po chvíli k šoku domácích ukázali na střed. Gól platí, Hradec srovnává v oslabení na 3:3, konsternovaný tým po chvíli dostává další gól a nechává si utéct vyhraný zápas.

Místo toho, aby Boleslav vedla 3:0 na zápasy, najednou soupeř snížil na 1:2. Zásah do dění je to naprosto zásadní a určitě nepotěšil komisi rozhodčích, která razí pravidlo: Měli bychom být vidět co nejméně.

Teď na rozhodčí svítí reflektory jak při ceremoniálu a ještě na sebe vzali reflexní vesty a do rukou prskavky jako Daniel Nekonečný.

Je podle vás gól Davida Šťastného po odpísknutí regulérní? celkem hlasů: 2433 Ano 8 %(187 hlasů) Ne 91 %(2219 hlasů) Nevim 1 %(27 hlasů)

„K*rva, vždyť přestal chytat!“ zůstával v šoku trenér Richard Král, když mu přijeli vysvětlit.

Jenže sudí se odkázali na vágně napsané pravidlo 37.3. U videa se zkoumá, „zda puk vnikl do branky při pokračující hře, ačkoliv rozhodčí zapískal poté, co ztratil puk z dohledu, ale výsledek akce tím nebyl ovlivněn.“

Jenže šéf rozhodčích Pešina v pátek musel uznat: „Hvizd ovlivnil hráče bránícího týmu.“

Páteční vyjádření komise rozhodčích:

APK LH @apklh2022 ⚠️🏒 Manažer rozhodčích APK LH k situaci z 57. minuty utkání č. 400 @bkboleslav ⚔️ @MountfieldHK přiznává řetězec pochybení rozhodčích ➡️ předčasné přerušení hry vzalo hostům šanci pokračovat v akci, gól po přezkumu neměl být uznán.

Více v TZ👇

➡️ https://t.co/D214unYch5 https://t.co/d5az9QWB9t oblíbit odpovědět

„Ono to pravidlo dává smysl pro chvíle, kdy se rozhodčí upískne,“ říká pro iDNES.cz bývalý útočník Jakub Koreis. „Dřív platilo, že písknutí znamená konec hry, přerušení. Teď tu máte toleranci, která ani není přesně určená. Rozhodčím tím přikládáme strašně těžkou práci, mohou to určit podle sebe. A vždycky to bude na jednu stranu špatně.“

A to je problém. Hokejové expertní prostředí se před pátečním verdiktem komise rozhodčích nedokázalo shodnout, zda měl gól platit, nebo ne.

Pravidla by měla být napsaná jasně, výklad by měl být ještě čistější. Prostě eliminovat šedou zónu tak, že existuje prakticky jen bílá a černá.

V tak živé hře jako hokej se ideálu nikdy nedotknete. Ale musíte být schopní se mu co nejvíc přiblížit. A z tohohle pravidla nemáte pocit, že do příště už víte, jak se situace má posoudit.

Mladá Boleslav navíc tvrdí, že čtvrteční verdikt naprosto odporuje předsezónnímu výkladu pravidel. To je ve čtvrtfinále v play off hořké prohlášení. O to víc, že se chyby dopustí tak zkušený rozhodčí.

Extraligu si od sezony 2022/23 řídí kluby samy a udělaly spoustu správných kroků vpřed. Je dobře, že o soutěži už nerozhoduje dost často nedůvěryhodný svaz.

Měli by Vladimír Pešina nebo Viktor Ujčík odstoupit? celkem hlasů: 110 Ano, měli by rezignovat oba 63 %(69 hlasů) Ano, Vladimír Pešina by měl odstoupit 6 %(7 hlasů) Ano, měl by odstoupit Viktor Ujčík 10 %(11 hlasů) Ne, oba by měli ve svých funkcích zůstat 17 %(19 hlasů) Nevím 4 %(4 hlasy)

Pořád ale klubům zůstává několik problémů k vyřešení. Místo toho, aby se oslavovaly krásné akce, góly a brankářské zákroky, všichni se děsí toho, co za průšvih ten den přijde.

Kolik chyb udělají rozhodčí na ledě? Kolik faulů přehlédnou jako Daňovo nesmyslné podkopnutí nohou nebo Kundrátkovu sekeru do Řepíka?

Nebo jak rozhodne disciplinární komise vedená Viktorem Ujčíkem, ačkoliv pořád zůstává trenérem prvoligové Jihlavy a dost často se ptáte, jak má čas věnovat se dvěma pracem najednou a každé jeho rozhodnutí se pitvá a zpochybňuje?

„Jak s tím můžou být majitelé klubů v pohodě?“ ptá se Koreis.