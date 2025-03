Boleslav protestuje. Kapitán se čílil: Něco je silnější než my. Všichni slyšeli písknutí

Kapitán Středočechů nechápal mimo jiné prodlevu, s jakou hostující David Šťastný po odpískání vyšťoural volný puk pod brankářem Dominikem Furchem a uklidil jej za brankovou čáru.

„Všichni to slyšeli. Celý stadion! Písklo se a po dvou sekundách se tam dorazí gól. Byli jsme úplně v klidu, ještě jsme na to koukali na iPadu. Nebáli jsme se ničeho, chystali jsme se dokončit zápas, odbránit to. A vidíte: něco je silnější než my.“

Pravdou je, že gól padl zhruba s vteřinovou prodlevou. Český hokej při zavádění regule v roce 2021 avizoval, že „gól může být uznán, pokud padne v rámci nepřetržité herní akce neovlivněné zapískáním“.

Pravidlo 37.3 Předmětem zkoumání videorozhodčího IIHF jsou následující situace: ... (IX) zda puk vnikl do branky při pokračující hře, ačkoliv rozhodčí zapískal poté, co ztratil puk z dohledu, ale výsledek akce tím nebyl ovlivněn;

Velkou otázkou je, jestli mezi takové spadá i situace, po níž Bruslaři inkasovali vyrovnávací trefu na 3:3.

„Odmala vás učí, že se zapíská a je konec,“ zdůrazňoval Jánošík. Třeba při uklidňování soubojů během zápasu totéž často říkají i sudí, nyní šlo o vstřelenou branku a o to, jestli brankář Furch v momentě zlomové akce přestal hrát. Po uznání zásahu se hodně vztekal.

„Domču jsem tak ještě neviděl. Také nemá rád křivdu, ale ta se udělala... Dvakrát za mnou ještě přijel, že nemají ani nárok jít se na gól dívat, protože zapískali,“ štvalo dvaatřicetiletého obránce.

Ten dále popisoval, že rozhodčí René Hradil s Romanem Mrkvou ho nejprve k sobě nepustili, verdikt mu vysvětlovali až po přezkoumání záznamu.

„Bylo mi řečeno, že když pan rozhodčí pískne, nemá to žádný vliv na hru, když brankář nemá puk pokrytý. Hra tedy pokračovala, i když písknul, což jsem moc nepochopil... Když písknutí nemá vliv, nemusíme tam pány rozhodčí mít. Hokej ztrácí úplně celou pointu. Nemusí se pískat icingy, nebo se můžou zapískat a nic to neznamená. Nevím, tohle pro mě není vysvětlení.“

Střelec branky Šťastný také připustil, že píšťalku slyšel, a tak poté, co kotouč provedl za čáru, ihned jel k jednomu z mužů v pruhovaném.

„Řešil jsem, že už pískal a on, že to nevadí. Tak jsem reagoval, že teda bude gól, protože puk zůstal volný... Furchíno to nějak chytl, já udělal oblouk za bránu a viděl, že ten puk byl celou dobu volný, že ho má mezi nohama, nepřikrytý. Byl asi někde u kotníků, tak jsem ho jen vytáhl špičkou a skóroval. Pak se šli podívat, euforie a gól.“

Podívejte se na branku Davida Šťastného:

🏒 Hradec Králové porazil Mladou Boleslav 4:3. Klíčovým momentem se stal vyrovnávací gól Mountfieldu na 3:3, který padl v momentě, kdy rozhodčí přerušili hru. Branka nakonec po přezkoumání videa platila.👇 #TELH pic.twitter.com/Wu5qZAIIFw — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) March 20, 2025

Středočechy moment naopak viditelně rozhodil, za další minutu inkasovali znovu a zápas, v němž vedli 3:1, ztratili. Z luxusního náskoku 3:0 tak soupeř snížil stav série na těsných 2:1.

„Chystáte se celý rok, systémově hrajete, blokujete střely, všechno to bolí, dáte do toho maximum. A pak přijde taková nešťastná věc a vám to může změnit sérii,“ dodal Jánošík s tím, že věří, že se jeho týmu „vše vrátí“.

Středočeši v oficiálním vyjádření na klubovém webu protestují a žádají, aby spornou situaci posoudily „kompetentní osoby“: „Rozhodnutí rozhodčích po posouzení situace na videu je zcela v rozporu s výkladem pravidel, který byl brankářům před sezonou představen... Žádáme o prověření této sporné situace v souladu s pravidly, nikoliv pouze alibistickou obranu z našeho pohledu zjevně nesprávného rozhodnutí, které ovlivnilo významným způsobem průběh zápasu.“