Srovnaný účet stačí boleslavským hokejistům na sedmý flek

Tahle raritní bilance stačí po nedělním úspěchu 5:3 v Chomutově na sedmé místo v tabulce. Boleslav se vyšplhala do nejlepší pozice v sezoně a má zřetelně našlápnuto do play off, možná i do nejlepší šestky.

„Jsem hrozně rád, že jsme získali tři body, ale zápas jako takový se mi nelíbil. Udělali jsme strašně moc chyb nebo úplných propadnutí,“ nenechal se včera unášet tříbodovým ziskem trenér Miloslav Hořava, který po devíti kolech u týmu nahradil Vladimíra Kýhose a spolu s kolegy Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou stojí ze boleslavským vzestupem.

V pátek si Středočeši troufli na našlapanou Plzeň, na jejím ledě vyhráli 3:2 v prodloužení. V Chomutově už zabodovali naplno, k čemuž jim pomohl hlavně skvělý výkon ve druhé třetině. Během ní se dvakrát trefil Pavel Musil a Boleslav ji ovládla 3:0.

„Naštěstí nám tam spadly tři střely, takže jsme se dostali do vedení. Ubránili jsme to na poslední chvíli. Zápas mohl skončit remízou a klidně jsme mohli i prohrát,“ hodnotil Miloslav Hořava.

Boleslav by potřebovala vyprázdnit marodku, stále nemá ve hře Oldricha Kotvana, Dominika Pacovského či Jakuba Orsavu. Sezona se přitom řítí do klíčové fáze. Velkou váhu může mít výsledek pátečního zápasu s Olomoucí, která prožívá krizi a je přímým sousedem Boleslavi v tabulce. Případné vítězství by znamenalo ještě větší odskočení od soupeřů ze druhé vlny.

Klub v posledních dnech zabodoval nejen na ledě, ale i v kancelářích. Do vedení se totiž na post sportovního ředitele podařilo angažovat bývalého skvělého útočníka Radima Vrbatu.