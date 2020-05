Rosandič o odchodu z Hradce: Trenér Růžička měl se sestavou jiné plány

Když se dnes ohlíží za svým netradičním hokejovým příběhem, sám se trochu diví. „Když si to v hlavě přehrávám, bylo to pro nás jedno velké dobrodružství. S rodiči si zpětně říkáme, že jsme byli trošku blázni, když jsme do toho šli,“ svěřil se Rosandič na webu Bílých Tygrů Liberec. „Před třemi měsíci se mi narodila dcera a nedokážu si představit, že by ve třinácti odešla z domu! Jsem ale vděčný, že to takhle dopadlo. Hraji hokej a živím se tím, to pro nás bylo prvořadé.“

S hokejem začal doma v Záhřebu už ve třech letech po vzoru otce, který se tomuto sportu věnoval na amatérské úrovni. „Mého otce trénoval pán ze slovenské Dubnice nad Váhom, ke kterému jsme v létě jezdili na přípravné kempy. Když jsem byl v šesté třídě, řekli mi, že ve mně vidí potenciál a zeptali se, zda bychom zvážili cestu nějakého hokejového života,“ vzpomíná dnes pětadvacetiletý bek.

Celý rok nad tím s rodinou přemýšleli a v osmé třídě nakonec následoval přesun na Slovensko, kde se mu v hokeji otevíraly větší možnosti než na Balkáně. Začal v Dubnici, odkud se pak přesunul do Bánské Bystrice, kde začal s dospělým hokejem. Ve slovenské nejvyšší si připsal téměř dvě stovky startů a odrazil se do Slovanu Bratislava hrajícího KHL.

Prosadil se i do slovenské reprezentace. S juniorským národním týmem v roce 2015 vybojoval bronz na světovém šampionátu dvacítek. Za „dospělou“ reprezentaci Slovenska dodnes odehrál 30 utkání.

Před třemi lety se přesunul do české extraligy, kde hájil barvy Hradce Králové. Minulou sezonu po hráčské výměně dohrával ve Vítkovicích, které měly záchranářské starosti. „Každý zápas byl nesmírně důležitý. Jsem rád, že v Ostravě nejvyšší soutěž zůstala a že moje jméno nebylo podepsané pod vypadnutím tak tradičního týmu,“ říká.

Mislav Rosandič v dresu Vítkovic.

V Hradci měl platnou smlouvu ještě na další rok, přesto se rozhodl odejít. „Po vzájemné dohodě jsme naši spolupráci ukončili. Hlavní trenér Růžička měl se sestavou nějaké jiné plány,“ vysvětluje.

Liberečtí Bílí Tygři po odchodu Kotvana a Graborenka potřebovali vyztužit obranu, a tak Rosandičovi nabídli angažmá. „Liberec je určitě špička, za což hovoří už samotné výsledky. S Hradcem jsme tu absolvovali několik opravdu parádních zápasů. Jsem rád, že teď budu stát na liberecké straně,“ usmívá se chorvatský hokejista.

„Nejprve se tu musím ukázat trenérům a fanouškům, abych v klubu dostával prostor a předváděl jsem dobré výkony. Začnu prvním dnem, prvním tréninkem a budu se v tom snažit pokračovat.“