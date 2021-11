Teď není důvod dívat se v tabulce dolů, tvrdí plzeňský brankář Svoboda

„Vzpomínám si na to dobře. Nervózní jsem nebyl, měl jsem za sebou dobrou přípravu v Plzni a cítil jsem se v pohodě. Tehdy začínal reprezentační kariéru i Patrik Bartošák. A ten se do toho odrazil trošku lépe než já,“ pousměje se šestadvacetiletý Svoboda.

Po více než čtyřech letech se jednička extraligové Plzně do národního týmu vrací. Příští týden by měl Svoboda odchytat jeden ze zápasů turnaje Karjala, úvodního podniku Euro Hockey Tour.

Vypadá to na hezký příběh. Z letních trablů, kdy jste se dlouho zotavoval z těžké virózy, málem se bál o kariéru a přišel o start sezony, jste v národním týmu.

To jo. Ale já v tom létě nebyl v hlavě nastavený tak, abych řešil, že bych mohl končit s hokejem. Spíš šlo o čas, jak dlouho mi bude návrat trvat. Chvíli to trvalo. Samozřejmě je teď jenom dobře, že se nám s Plzní daří a pozvánku do nároďáku beru jako takový bonus.

Těšíte se hodně?

Z nominace mám radost. Vždyť jsou to čtyři roky, co jsem si v reprezentaci připsal jeden start. Ale teď už myslím na druhý krok: Dobře všechno zvládnout.

Reprezentační kouč Filip Pešán naznačil, že každý ze tří nominovaných brankářů odchytá jedno utkání. Je to příjemná jistota?

Jistotu nemáte nikdy, uvidíme. Ukáže se až na trénincích. Ale je to samozřejmě příjemnější, než kdyby řekl, že jeden z nás neodchytá nic, to si nebudeme nalhávat. Mám z toho radost, ale ještě větší budu mít, až skutečně nastoupím a zvládnu zápas dobře. Nicméně je fakt super, že je to takhle nastavené. Já byl na reprezentační akci možná třikrát jako trojka, zatrénoval si a nakonec jel domů. Bude příjemnější, jestli si zachytáme všichni tři.

Do extraligy jste naskočil až na začátku října. Neměl jste obavy, jak se vám po tak dlouhé pauze bude dařit?

Já byl hlavně rád, že nám na měsíc přišel pomoci Furchíno (Dominik Furch), tím jsem měl dost času se do toho dostat. Trénovali jsme hodně a docela tvrdě, takže ten start byl pro mě docela příjemný. Teď, když jdou zápasy rychle za sebou, už je únava trochu znát, protože v podstatě celá letní příprava šla do háje. Ale pořád na tom se Snopínem (kondičním trenérem Janem Snopkem) a Rudou (Pejcharem, koučem gólmanů pracujeme. Cítím se líp a líp, ale samozřejmě to ještě chvíli potrvá. Není to jako předloni ve Vítkovicích, kdy jsem skoro furt chytal a trénoval. Ale zaplaťpánbůh se nám daří, tím je všechno snazší.

V deseti startech jste procento úspěšnosti zákroků vytáhl k 93 procentům. Sledujete osobní statistiky?

Sleduju, samozřejmě. Ale teď jsem trošku nas..., protože jsem v posledních zápasech dostal dost zbytečných gólů, které všechno sráží. Byl jsem docela zvyklý chytat nájezdy, teď jsem dostal z brejku na konci utkání gól v Boleslavi, pak i doma se Spartou, dva góly při samostatných nájezdech proti Českým Budějovicím. To mě mrzí, protože je to situace, která je fakt o gólmanovi. Buď nájezd chytí, nebo ne, není to o žádné smůle. Tyhle inkasované góly pak s vámi dělají hodně.

Jak tu naštvanost během utkání dostáváte z hlavy pryč?

Jak kdy. Když jsme dostali dva góly se Spartou v první třetině, kdy skórovali pokaždé do odkryté branky, to ani naštvaný být nestačíte. Jdou na vás čtyři střely, dvě skončí v síti... Paradoxně v tomhle duelu jsme se pak chytli a bylo to dobré. Horší je, když dostanu dvě branky před koncem, jako se nám to stalo s Budějovicemi. To jsem naštvaný hodně, protože nás stály výhru. Vlastně, kdybych naštvaný nebyl, je to špatně. Měli jsme vyhraný zápas, Budějovice byly na lopatkách a my jsme závěr vůbec nezvládli. To člověka mrzí, tyhle chvíle nás třeba mohou stát i přímý postup do play off. Protože my chceme uhrát první čtyřku.

Přímý postup do čtvrtfinále, to je vážně váš cíl?

Máme po první čtvrtině soutěže a jsme v tabulce pátí. Myslím, že se není potřeba schovávat za to, že ve čtyřce být nechceme. Letos je nepříjemné, že přímo do čtvrtfinále jdou jen čtyři týmy. Kluci tady loni vypadli v předkole s Olomoucí a ono přejít přes předkolo není vůbec snadné. My čtvrtfinále chceme hrát, takže cesta vede nejlépe z první čtyřky. Samozřejmě, za měsíc můžeme být v tabulce devátí a budeme se bavit úplně jinak. Ale teď jsme pátí, tak nevím, proč bychom neměli mluvit o tom, jak uhrát první čtyřku. S těmi nejlepšími se dokážeme měřit. V Boleslaví jsme prohráli 1:2, dvakrát porazili Spartu, která se sice trápí, ale jména má neskutečná. S Třincem jsme taky prohráli o gól. Já teď nevidím žádný důvod, proč bychom se měli dívat v tabulce dolů než nahoru.