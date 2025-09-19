Do plzeňského klubu zamířil ještě v dorosteneckém věku z Písku a v domácí nejvyšší soutěži oblékal rovněž dresy Vítkovic, Českých Budějovic nebo Kladna. Celkem odehrál 483 duelů, ve kterých nasbíral 212 bodů.
Indrák na západě Čech získal třikrát ligový bronz, na kontě má i dva reprezentační starty. Dravého útočníka však celou kariéru brzdila zranění. V loňské sezoně zasáhl pouze do prvního zápasu, v němž si přivodil vážné poranění kolene. Dlouhodobé zdravotní komplikace spojené s autoimunitním onemocněním jej zpátky do hry už nepustily.
„Došel jsem na nějakou hranu, za kterou kdybych se dostal, tak už mohly hrozit trvalé následky. To jsem nebyl schopen akceptovat a utnul to včas,“ vysvětluje dnes už bývalý hokejista.
Jak emotivní pro vás byla rozlučka před utkáním s Českými Budějovicemi?
Bylo to neskutečné a moc jsem si to užil. Vážím si toho, že jsem mohl mít takhle krásnou tečku, rozlučkové video na kostce bylo úžasné. Když pak celý zimák skandoval moje jméno, měl jsem slzy na krajíčku.
Nicméně konec kariéry ve třiceti letech, takhle jste si to asi nepředstavoval?
Určitě ne, hokej je součástí mého života a vždycky bude. Jednou člověk skončit musí, ale čekal jsem, že to bude později. Na druhou stranu je to jen uzavření jedné kapitoly. Už jsem to vstřebal a v současné době se připravuji na novou životní etapu.
Vaše zranění přišlo hned po pár minutách úvodního utkání minulého ročníku ve Vítkovicích. Tušil jste v té době vážnější problémy?
Když se mi to stalo, čekalo se na potvrzení magnetickou rezonancí. Ta ukázala přetržení křížového vazu a natržení postranního. Na základě výsledků byla domluvena operace na konec loňského listopadu s tím, že plán návratu do plné zátěže byl devět měsíců.
Měl jste tedy stihnout začátek aktuální sezony, proč to nakonec nedopadlo?
Šance stále byla, rehabilitoval jsem, nicméně koleno pořád bolelo a nikdo nevěděl přesně proč. Bohužel se postupem času ukázalo, že problém bude daleko rozsáhlejší. Definitivní rozhodnutí skončit potom padlo v první polovině července.
Dal jste na rady lékařů?
Samozřejmě jsem zohlednil rady odborníků, ale konečné rozhodnutí musí udělat každý sám. Já měl v kariéře spoustu zranění a věděl, že pokračování bude mít dopad na můj další život. Došel jsem na nějakou hranu, za kterou kdybych se dostal, tak už mohly hrozit trvalé následky. To jsem nebyl schopen akceptovat a utnul to včas.
Přesto máte na kontě téměř 500 zápasů v extralize i dva reprezentační starty. Jak hodnotíte svoji kariéru?
Celkem pěkné číslo, myslím, že ve třiceti letech solidní výsledek. (úsměv) Zdravotní problémy mě provázely od šestnácti let, takže v tomto kontextu je to určitý úspěch. Vážím si toho, že jsem mohl hrát s tolika skvělými hráči a nakouknout i do národního týmu.
Které okamžiky vám nejvíce utkvěly v paměti?
Vzpomínám určitě na začátky v Písku a vybaví se mi i momenty z dorostu, kde jsme měli super partu. Po příchodu do Plzně jsem se potkal s klukama, se kterými jsme objížděli mládežnické reprezentace. Pamatuju si první zápas za chlapy v Hradci, kde jsem hrál po boku Martina Straky. To jsou věci, na které člověk nikdy nezapomene. A pak si samozřejmě vážím toho, že jsem mohl hrát třeba s Tomášem Plekancem, Ondrou Kratěnou, Milanem Gulašem nebo Jardou Jágrem.
Nelitujete toho, že vaše kariéra nebyla delší?
David Pastrňák v nějakém rozhovoru říkal, že mohl skončit v Havířově a do NHL by se vůbec nepodíval. A já to cítím podobně, kdybych zůstal v Písku, tak jsem třeba mohl končit ve dvaceti s hokejem. Takže, já si strašně vážím té cesty, kterou jsem ušel a čeho se mi povedlo dosáhnout.
Kde se vlastně zrodila vaše přezdívka Sejček?
Tak se říkalo mému taťkovi a já to v podstatě zdědil. Ale historii nevím, možná to vzniklo v práci, asi hodně „sejčkoval“. (úsměv) Mně tak kluci začali říkat už v mládeži na jihu Čech a drží se to doteď.
|
Indrák sestřelil Kometu hattrickem. Prostě to tam teď padá, směje se
Žijete s rodinou v Praze, co teď bude náplní vaší práce?
Už když jsem začal tušit, že to s hokejem dál nepůjde, tak jsem se samozřejmě zajímal o nějaké možnosti. Určitě si nechci zavírat dveře do hokeje, to vůbec ne. Nějaké kontakty proběhly a uvidíme, zda bude možnost angažovat se v hokejovém prostředí. A druhá možnost je úplně odejít a věnovat se jinému oboru. V Praze docházím do realitní kanceláře pana Míky, též bývalého hokejisty. Za pár dnů bych měl dělat zkoušky týkající se realit. Takže to by mohl být také nějaký životní směr nebo nová etapa.
Baví vás realitní trh?
Ano, myslím, že mě to naplňuje. Už během kariéry jsem se o tuto činnost zajímal, takže to může být přirozené pokračování mého života mimo led.
Když se ještě vrátím k hokeji, lákala by vás třeba role skauta?
Myslím, že to je určitě jedna z věcí, která by mě hodně bavila. Sleduji hráče v naší lize a snažím se mít přehled i o českých hokejistech v zahraničí. Navíc bych zde mohl uplatnit i nějaké zkušenosti. S pár lidmi jsme se už na tohle téma bavili, ale zatím nešlo o nic konkrétního.
Budete mít nyní více času na rodinný život?
Za poslední rok jsem měl volna až moc, protože jsem stále čekal na nějaká vyšetření. Stresující pro mě bylo, že jsem pořádně nevěděl, na čem jsem. V té době pro mne velkou podporou byla moje manželka. Nyní náš syn začíná chodit do školky, takže najíždíme na pravidelný režim. Všechno do sebe hezky zapadá a těším se, co mi život přinese.
Ač bydlištěm v Praze, zůstáváte i nadále věrným fanouškem Škody?
Samozřejmě, plzeňský hokej je pro mě srdcová záležitost a tak to zůstane až do konce života.