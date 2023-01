Nahradil Jágra, dal gól. První lajna vedle legendy je odměna, zářil Indrák

„Úleva je veliká. Víme, o co hrajeme,“ odfoukl si Indrák, jehož Kladno zůstalo v extraligovém žebříčku trčet na posledním místě, ale dál na kontakt s konkurencí.

Písecký rodák dohrával v elitním útoku už předchozí střetnutí v Pardubicích. „Jarda přišel a řekl, že mám jít z třetí do první lajny. Hrál jsem pravé křídlo, moc se pro mě nezměnilo. Neřešil jsem, proč ukázal na mě. Dostal jsem příkaz, tak jsem šel, vůbec jsem nad tím nepřemýšlel,“ pousmál se Indrák. „Měli jsme pár šancí, tak si asi trenéři řekli, že to zkusí i dál. Jsem rád, že to vyšlo.“

Kladenský asistent Pavel Skrbek vysvětlil: „Chtěli jsme útočnou sílu rozložit do dvou pětek, proto se Míra a Jarda prohodili.“

A hned po třech a půl minutách úterní partie slavil Indrák svůj letošní šestý zásah, ideálně mu na něj nabil zpoza branky kapitán Tomáš Plekanec, hlavní tahoun Rytířů. „Z takové přihrávky je povinnost dát gól,“ tvrdil bývalý hráč Plzně, Vítkovic, Českých Budějovic či Vsetína.

Pozici v zahajovací pětce si užívá, nestresuje se zodpovědností. „Abych pravdu řekl, první lajna je spíš za odměnu, než abych se tím nějak svazoval. Je skvělé nastupovat vedle Tomáše Plekance, on je hrající legenda. Snažím se od něj učit.“

Další superstar Jágr naskočil po boku Zikmunda a Procházky, na ledě byl při dvou vstřelených a jednom inkasovaném gólu, několikrát ohrozil brankáře. Nezdolný padesátník na ledě strávil poprvé od svého prosincového návratu méně než deset minut. Ještě potřebuje dát jeden gól, aby se v historickém pořadí střelců v nejprestižnějších ligách a reprezentaci osamostatnil.

Jaromír Jágr a Martin Procházka slaví gól Ladislava Zikmunda.

Čerstvě se v žebříčku MF DNES dělí o prvenství s fenoménem Waynem Gretzkym, shodně nasázeli 1 098 gólů. Světový rekord je na dosah. „Jarda je pořád dobrý hráč a jsme rádi, že ho máme. Taky od něj se máme co učit,“ klaní se mu sedmadvacetiletý Indrák.

Hlavním úkolem Rytířů je ovšem vyhnout se prolínací soutěži. „Nic nebalíme. Bude to náročné, ale věříme, že to ještě urveme a v baráži neskončíme,“ burcuje Indrák. „Celou sezonu jsme na špičkách. Potřebujeme už zase nějakou vítěznou sérii. A nemůžeme ani koukat, jestli nám někdo pomůže. Týmy, s kterými jsme byli natěsno, jsme bohužel neporazili, to byla chyba. Teď už je porážet musíme, což se týká v pátek i Komety.“

Kladno ji uvítá na svém ČEZ Stadionu. Opět s Indrákem v elitní letce?