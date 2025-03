Forman cítil úlevu, vyzdvihl i Třinec: Byli skvělí! Potěší, že jsme je zastavili právě my

Co ve vás bezprostředně po úspěšné sérii převládá?

Úleva. Velká úleva. Na Třinec jsme letos byli výborně připravení. A myslím si, že jsme zaslouženě postoupili.

Kde jste viděl hlavní rozdíly oproti předchozím ročníkům, kdy vám to proti Ocelářům v klíčové fázi nevyšlo?

Ukázali jsme obrovskou psychickou odolnost. Poučili jsme se, mám pocit, že se nám konečně podařilo zúročit nasbírané zkušenosti. Několikrát jsme prohrávali, ale zvládali jsme zápasy otáčet.

I tentokrát jste ztráceli, pak jste vedli 3:1, ale Třinec vám cestu za výhrou ještě tradičně znepříjemnil.

Ujeli nám, potrestali chybu, kterou jsme udělali. Zase ukázali, že jsou skvělé mužstvo, které se nikdy nevzdává. Nechtěli jsme se zatáhnout až příliš, závěr už jsme si pohlídali.

Všech pět zápasů skončilo rozdílem jediné branky.

Byla to vyrovnaná série. Přesně taková, jakou jsme čekali. Konečné skóre možná hovoří poměrně jednoznačně, ale opravdu to bylo strašně těžké. Jsme rádi, že jsme to dotáhli už u nás doma.

Podívejte se na proměněné trestné střílení Aarona Irvinga:

Oneplay Sport @oneplaysportcz 🏒 Sparta postupuje do semifinále! V pátém duelu porazila Třinec 3:2, vítězný gól dával z trestného střílení Aaron Irving. 👇 #telh https://t.co/iZGnDIXfvA oblíbit odpovědět

Byl pátý zápas psychicky nejnáročnější?

Nemyslím si. Od těch ostatních se nijak zvlášť nelišil, všechny si byly podobné. Emoce nechyběly ani tentokrát, oba týmy zase předvedly pár zbytečných vyloučení, ale poradili jsme si s tím. Hlavně to poslední oslabení za stavu 3:2 bylo skvěle odbráněné!

Kolik vám čtvrtfinále vzalo sil?

Nikdo není zraněný, to musím zaklepat. Pomohlo nám, že jsme po základní části měli dlouhou pauzu, během níž jsme dobře potrénovali. Sice jsme museli zvládnout pět utkání v devíti dnech, ale fyzicky jsme na tom výborně.

Postupu si asi v kabině nesmírně vážíte, že? Přece jen jste ukončili třineckou zlatou éru.

Jsme rádi, že se to povedlo právě nám. Hezký skalp, co si budeme povídat. Se vším respektem k ostatním týmům, tohle byl nejtěžší soupeř, jakého jsme mohli do čtvrtfinále dostat. Ale pořád za sebou máme pouze první krok, další na nás teprve čekají. Užijeme si to, lehce to oslavíme, ale všichni víme, že v semifinále zase potkáme těžkého soupeře.

Máte k Ocelářům obdiv za to, co dokázali?

Určitě. Všichni víme, že to je silné mužstvo. Klobouk dolů. Před play off jsem zachytil názory, že letos už nebudou tak silní, ale ani v nejmenším se to nepotvrdilo. Zase hráli výborně, jen my byli připravenější.