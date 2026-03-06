Tipsport extraliga 2025/26

Miroslav Forman proti Spartě? Lepší ani dojemnější příběh předkolo extraligového play off napsat nemohlo. Rudým barvám se hokejový poctivec oddal na dlouhých 15 sezon, cinklo mu šest medailí, loni se ho Sparta vzdala a teď se jí postaví jako kapitán Kladna.
Miroslav Forman z Kladna.

Miroslav Forman z Kladna. | foto: ČTK

Malý fanoušek Kladna v rytířské helmě domácí výroby.
Jakub Konečný (druhý zleva) slaví svůj gól s kladenskými spoluhráči.
Tomáš Plekanec, trenér Kladna.
Quinn Schmiemann z Litvínova (vpravo) bojuje o puk.


„Já moc Spartu nechtěl, ale když to takhle dopadlo, nakonec se těším. Bude to skvělá série a věřím, že postoupíme,“ vzkázal bývalému klubu pětatřicetiletý útočník, který v pátek pomohl dvěma asistencemi k výhře 3:1 nad Litvínovem. A pak s parťáky v kabině dokoukával zápasy, které rozhodly o vyzyvateli Rytířů v předkole.

Jaká byla reakce, když na vás vyšla Sparta? V týmu je plno bývalých sparťanů.
Všichni kluci jsou rádi. A co se mi líbí, všichni jsou nastavení sebevědomě s tím, že jdeme postoupit.

Proč jste Spartu nechtěl?
Nějakou dobu jsem tam strávil, nerad jsem proti ní hrál. Nebylo mi to moc příjemné.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Jaká je letošní Sparta?
Asi se do toho nechci moc pouštět, tolik jejich zápasů jsem neviděl. Samozřejmě když jsme proti ní hráli, zvládli jsme ji dvakrát porazit. Umí být hodně silná, ale víme, že má i nějaká okýnka. Budeme se snažit je využít.

Ve středu jste ale v Praze prohráli 3:6. Proč?
Neodehráli jsme nejlepší zápas, trošku jsme jim to darovali vlastními chybami a vyloučeními. Myslím, že v pondělí to bude úplně jiné.

Na Spartu bude větší tlak, cítíte to jako výhodu?
Oni neberou nic jiného než titul. Už několik let po sobě. Vlastně co se hraje liga, cíl je jasný. Ano, tlak je na ně veliký. Tolik se jim asi nedaří, jak by chtěli. Ale my se budeme soustředit na sebe, my chceme postoupit. Letošní sezonu nemůžeme hodnotit jako úspěšnou, skončili jsme desátí a cíl máme jinde. Půjdeme zápas po zápasu, sérii po sérii.

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Budete se pošťuchovat se sparťany, které znáte, nebo vyhlásíte komunikační ticho?
Chlápa, Filip Chlapík, taky jezdí dlouho na trénink, bydlí za Prahou. Vždycky ráno v 7:30 si voláme. A jak to vypadalo, že se možná potkáme, říkali jsme si, že po sobě půjdeme. A já mu určitě nic nedaruju. Těším se. Je to taky hodně emotivní hráč. Zkusíme mu to hodně znepříjemnit. Hraje výborně, táhle Spartu. Ale no friends!

Jak ho ustrážit? Formu má skvělou.
Budeme mít mítink, všechno si povíme, ale nic nechci prozrazovat, to zůstane v kabině. Budeme si s ním muset poradit.

Jakub Konečný (druhý zleva) slaví svůj gól s kladenskými spoluhráči.

A bude zítra zase hovor?
Ne, to končí. Uděláme oba to nejvíc pro svůj tým. A určitě budeme nepříjemní.

Jak vaše Kladno načasovalo formu?
Já myslím, že výborně. Jsem stoprocentně přesvědčený, že můžeme porazit úplně každého. Vnímáme, že Sparta je jeden z nejtěžších soupeřů. Ale bylo nám jedno, koho dostaneme. V posledních zápasech, vlastně už dlouhodobě – vyjma zápasu na Spartě – soupeře přehráváme, jsme na tom výborně silově. Věříme si!

52. kolo


Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 52 24 8 2 18 141:120 90
5. HC Oceláři TřinecTřinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7. HC Sparta PrahaSparta 52 23 6 5 18 161:135 86
8. HC Kometa BrnoKometa 52 20 5 6 21 141:149 76
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10. Rytíři KladnoKladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 6 23 135:160 70
12. HC OlomoucOlomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 52 11 3 4 34 107:174 43



