„Já moc Spartu nechtěl, ale když to takhle dopadlo, nakonec se těším. Bude to skvělá série a věřím, že postoupíme,“ vzkázal bývalému klubu pětatřicetiletý útočník, který v pátek pomohl dvěma asistencemi k výhře 3:1 nad Litvínovem. A pak s parťáky v kabině dokoukával zápasy, které rozhodly o vyzyvateli Rytířů v předkole.
Jaká byla reakce, když na vás vyšla Sparta? V týmu je plno bývalých sparťanů.
Všichni kluci jsou rádi. A co se mi líbí, všichni jsou nastavení sebevědomě s tím, že jdeme postoupit.
Proč jste Spartu nechtěl?
Nějakou dobu jsem tam strávil, nerad jsem proti ní hrál. Nebylo mi to moc příjemné.
|
Jaká je letošní Sparta?
Asi se do toho nechci moc pouštět, tolik jejich zápasů jsem neviděl. Samozřejmě když jsme proti ní hráli, zvládli jsme ji dvakrát porazit. Umí být hodně silná, ale víme, že má i nějaká okýnka. Budeme se snažit je využít.
Ve středu jste ale v Praze prohráli 3:6. Proč?
Neodehráli jsme nejlepší zápas, trošku jsme jim to darovali vlastními chybami a vyloučeními. Myslím, že v pondělí to bude úplně jiné.
Na Spartu bude větší tlak, cítíte to jako výhodu?
Oni neberou nic jiného než titul. Už několik let po sobě. Vlastně co se hraje liga, cíl je jasný. Ano, tlak je na ně veliký. Tolik se jim asi nedaří, jak by chtěli. Ale my se budeme soustředit na sebe, my chceme postoupit. Letošní sezonu nemůžeme hodnotit jako úspěšnou, skončili jsme desátí a cíl máme jinde. Půjdeme zápas po zápasu, sérii po sérii.
|
Budete se pošťuchovat se sparťany, které znáte, nebo vyhlásíte komunikační ticho?
Chlápa, Filip Chlapík, taky jezdí dlouho na trénink, bydlí za Prahou. Vždycky ráno v 7:30 si voláme. A jak to vypadalo, že se možná potkáme, říkali jsme si, že po sobě půjdeme. A já mu určitě nic nedaruju. Těším se. Je to taky hodně emotivní hráč. Zkusíme mu to hodně znepříjemnit. Hraje výborně, táhle Spartu. Ale no friends!
Jak ho ustrážit? Formu má skvělou.
Budeme mít mítink, všechno si povíme, ale nic nechci prozrazovat, to zůstane v kabině. Budeme si s ním muset poradit.
A bude zítra zase hovor?
Ne, to končí. Uděláme oba to nejvíc pro svůj tým. A určitě budeme nepříjemní.
Jak vaše Kladno načasovalo formu?
Já myslím, že výborně. Jsem stoprocentně přesvědčený, že můžeme porazit úplně každého. Vnímáme, že Sparta je jeden z nejtěžších soupeřů. Ale bylo nám jedno, koho dostaneme. V posledních zápasech, vlastně už dlouhodobě – vyjma zápasu na Spartě – soupeře přehráváme, jsme na tom výborně silově. Věříme si!