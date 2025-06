12:20

Když jako kapitán nedovedl Spartu k vytouženému titulu, ukončila s ním předčasně smlouvu, bez práce ale hokejový útočník Miroslav Forman dlouho nezůstal. Jako dvanáctou posilu před novou extraligovou sezonu si ho vyhlédlo Kladno. „Líbí se mi, co se na Kladně tvoří, a jsem rád, že toho budu součástí. Věřím, že máme tým, který může v příští sezoně uspět, a udělám maximum pro to, aby se to povedlo,“ uvedl na klubovém webu Rytířů 34letý forvard.