Brněnské mužstvo ve třetím finále právě v 50. minutě inkasovalo gól na 1:3, když mu o necelou minutu a půl později svitla naděje v podobě odpískané přesilovky. Rozhodčí se chystali vylučovat pardubického zadáka Libora Hájka za faul vysokou holí.

Z tribuny se zdálo, že jiný Libor, obránce Zábranský z Komety, bez velkého rozmýšlení verdikt rozhodčích po konzultaci s nimi opravil a přesilovku svého mužstva anuloval oznámením, že o faul v podání Hájka se nejednalo. Také hlasatel oznámil, že se přesilovka nekoná na základě gesta fair play.

Fanoušci tomu zatleskali, Kometa se k závěrečnému náporu nadechovala marně a nakonec padla 1:4, čímž se stav série posunul na 1:2 z jejího pohledu.

„Já hráče do ničeho nenutím. Pokud se (k gestu fair play) rozhodnou, tak se rozhodnou, nebudu na ně naštvaný. A když se hráč nepřizná, tak to taky neřeším,“ shrnul svůj dojem ze Zábranského počinu brněnský trenér Kamil Pokorný.

Ještě upřímnější byl jeho protějšek Miloslav Hořava, vůdce lavičky Pardubic. „Klobouk dolů, to musím říct. Já se přiznám, že kdybych byl na ledě já jako hráč, tak to nikdy neudělám. To musím říct, že klobouk dolů,“ pověděl mistr světa z roku 1985.

Libor Zábranský z Brna (vlevo) a Jiří Smejkal z Pardubic během třetího finálového zápasu

Jenže zřejmě se o fair play nejednalo, jak objasnil Zábranský v rozhovoru pro Českou televizi po zápase. „Dostal jsem do krku. Rozhodčí se mě ptal, kam jsem to dostal. Řekl jsem, že do krku. On řekl, že píchnutí do krku asi není faul, tak je to jejich rozhodnutí, a doufáme, že se nám to vrátí,“ přidal svůj pohled obránce Komety a syn majitele brněnského klubu.

Hořava se šel „jen zeptat“

Také Hořavovo vystoupení s rozhodčím vzbudilo ve vyprodané brněnské hale ohlas, to když po nich rázný kouč vyběhl doprostřed ledu po konci první třetiny. Fanoušci Komety okamžitě začali pískat, Hořava se ale přímo k hlavním arbitrům nedostal a zakrátko se atmosféra zklidnila odchodem všech do kabin.

„To ale nebylo ze vzteku,“ hájil se kouč Dynama, že si nešel stěžovat na vyloučení hráče svého celku zároveň se zazněním klaksonu, ani na neodpískání faulu domácího hráče. „Bylo to jenom... já vlastně nevím, jestli o tom můžu mluvit. Já jsem se šel jenom na něco zeptat. Ani jsem se k ničemu nedostal, čároví říkali, abych tam nechodil. Po přestávce rozhodčí k naší střídačce přijel, všechno jsme si vysvětlili a bylo to v pohodě,“ vyložil trenér Pardubic.

Svoje mužstvo pochválil za taktický výkon, s nímž si došlo pro vedení 2:1 v sérii. Před úterním pokračováním opět v Brně má Dynamo mírnou výhodu. „Za to jsme rádi. Nevím, jak to vypadá pro oko diváka, to neumím úplně posoudit, ale z hlediska taktiky jsme odehráli velmi dobrý zápas,“ bilancoval spokojený Hořava.